Floresta visita CSA em busca de primeira vitória na Copa do Nordeste

Será o terceiro jogo do Verdão da Vila no Nordestão, que acumula um empate e uma derrota na competição

O Floresta encara o CSA-AL nesta terça-feira, 8, às 21h30 no estádio Rei Pelé, em Maceió, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Com um empate e uma derrota na competição, o Verdão da Vila vai a Alagoas em busca da primeira vitória. O jogo será transmitido pelo Nordeste FC.

A equipe do técnico Ricardo Drubscky finalizou a preparação para o confronto na manhã desta segunda, 7, no CT do Retrô, na cidade de Camaragibe, região metropolitana de Recife. O time realizou um treino tático no campo e situações com bolas paradas, posicionamento e finalizações. Após as atividades, o grupo partiu para Maceió no início da tarde.

Confiante, o goleiro Marcão espera um bom resultado contra os donos da casa que dará início a recuperação do Floresta no Nordestão. Contratado no início da temporada, o arqueiro assumiu a titularidade da equipe e vem de dois bons jogos na competição.

"Sabemos da importância em buscar esta vitória diante do CSA/AL, onde ambas as equipes buscarão o mesmo objetivo, mas com todo respeito a equipe alagoana, vamos entrar em campo para lutar durante os 90 minutos pelo triunfo e, iniciar se Deus quiser, a nossa recuperação dentro da competição", afirmou o atleta.

O técnico Ricardo Drubscky comentou sobre o trabalho da equipe nos últimos dois jogos e acredita na recuperação do time: “as coisas vão acontecer naturalmente”.

“Estamos em uma reta importante de preparação. Estamos na quinta semana de trabalho e estamos em um nível bom. O que nos atrapalhou nessa sequência foi a perda de jogadores por Covid. Mas estamos numa crescente, em um momento bom. A preparação está sendo feita da melhor maneira, os jogadores estão respondendo cada vez melhor ao trabalho e por isso estou acreditando que a equipe vai estar cada vez mais organizada e firme dentro de campo.”, disse.

A primeira vitória gera ansiedade e aquela inquietação. Mas eu acredito que as coisas vão acontecer naturalmente. É uma fase de preparação. Nós precisamos ter calma e tranquilidade. A Copa do Nordeste não é a tarefa das mais fáceis para nós e precisamos ter tranquilidade para fazer a pontuação que nós almejamos”, concluiu.

