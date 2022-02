Dono do Atlético-CE, atacante Ari é anunciado como novo reforço do clube

O Atlético Cearense anunciou, na tarde desta segunda-feira, 7, a contratação do atacante Ari como novo do clube para a sequência da temporada 2022. Dono e principal investidor da Águia da Precabura, o jogador de 36 anos fará parte do elenco atleticano no restante do Campeonato Cearense e também na Série C do Campeonato Brasileiro.

Com passagem vitoriosa pelo continente europeu, especialmente na Rússia, Ari chegou a defender a seleção nacional e conquistou vários títulos no futebol russo. O experiente atleta jogou pelo Spartak Moscou-RUS, Locomotiv Moscou-RUS, mas não entra em campo desde julho de 2021, quando encerrou o seu contrato com o Krasnodar-RUS.

Na temporada passada o atacante treinou com o restante do elenco e cogitou atuar pela equipe na Taça Fares Lopes, mas não entrou em campo. Agora, o dono, investidor e jogador do Atlético Cearense tenta ajudar a Águia da Precabura no Campeonato Cearense. Restando apenas quatro rodadas para o final da primeira fase da competição, a equipe atleticana está na zona de rebaixamento do estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia pelo Atlético nesta terça-feira, 8, contra o Iguatu. A partida, válida pela 11ª rodada do Estadual será disputada no estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 15 horas.

Tags