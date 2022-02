Futebol feminino: Fortaleza se reapresenta para iniciar pré-temporada

O time feminino do Fortaleza iniciou na tarde desta segunda-feira, 7, no CT Ribamar Bezerra, a pré-temporada. A equipe tricolor irá disputar a Série A2 do Brasileirão e o Campeonato Cearense em 2022. Visando maior evolução nas duas competições, as Leoas estão de técnica nova e também com novo preparador físico.

Com passagem pela seleção brasileira, onde foi auxiliar técnica Sub-17, Débora Ventura é a nova treinadora da equipe. Com a canarinha, já conquistou Campeonato Sul-Americano e disputou Copa do Mundo. Ela terá como auxiliar técnico o ex-treinador do time, Igor Cearense, e Alexsander Dickinson como preparador físico do grupo.

Além dessas, outras mudanças ocorreram no departamento de futebol da modalidade. Irlando Gomes, diretor das categorias de base, também será diretor de futebol feminino. O clube também optou por desligar a supervisora Renata Aparecida, o auxiliar técnico Adriano de Vasconcelos, o preparador de goleiras Suetonio Almeida e a roupeira Antonia Rochelia.

No ano de 2022, o Fortaleza tem como principal missão conquistar o acesso á elite do Brasileirão e voltar a levantar a taça do Campeonato Cearense.

