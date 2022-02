Com novo técnico, o Ferroviário se reapresenta e visa duelo contra o Maracanã

Paulinho Kobayashi realiza o primeiro treino no Ferroviário visando a reta final da primeira fase do Estadual; treinador assumiu a equipe após saída de Anderson Batatais

Após empate com o Atlético Cearense no último sábado, que culminou na saída do técnico Anderson Batatais, o Ferroviário se reapresentou nesta segunda-feira, 7, e deu início à preparação visando o duelo contra o Maracanã na terça, 8, às 15h30 no Elzir Cabral. Anunciado no domingo, Paulinho Kobayashi realizou o primeiro treino sob o comando do Tubarão da Barra.

Com apenas um dia de preparação antes do jogo contra o Maracanã, Paulinho Kobayashi realizou o treino no gramado do próprio Elzir Cabral e dividiu as atividades em duas etapas. Na primeira houve um exercício tático no gramado e logo depois o treinador conduziu um trabalho de situações de bola parada.

Restando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o novo treinador do Ferrão traçou como meta a liderança no Estadual, que vale vaga para a Copa do Brasil no próximo ano.

Ao tropeçar em casa contra o penúltimo colocado, o Ferroviário desperdiçou mais uma oportunidade de liderar o Campeonato Cearense, uma vez que o líder Caucaia ficou no zero contra o Icasa. O resultado foi o segundo empate seguido do Ferroviário após a sequência de quatro vitórias no Estadual.

O Ferrão tem 20 pontos e está a dois atrás do rival. Caso vencesse na última rodada, a equipe empataria em pontos com a Raposa, mas ficaria na frente devido aos critérios de desempate.

Adversário do Tubarão da Barra na rodada, o Maracanã vem de empate contra o Iguatu por 2 a 2 no Domingão e segue na terceira colocação, com 14 pontos. O time de Maracanaú soma apenas uma vitória nos últimos sete jogos no campeonato, quando venceu o Atlético-CE por 2 a 0 na oitava rodada.

Ficha técnica - Ferroviário x Maracanã

Ferroviário

4-4-2: Jonathan; Roni, Vitão, André Baumer; Éder Lima, Robson Alemão, Emerson Souza, Valderrama, Mauri; Wandson e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi



Maracanã

4-3-3: Luiz Carlos; Gustavo Silva, Lucão, Guilherme, Fabinho; Dedé, Michel, Paulinho; Nael, Índio e Dudu Itapajé. Técnico: José Gerardo

Local: Vila Olímpica Elzir Cabral, Fortaleza-CE

Data: 08/02/2022

Horário: 15h30 no horário de Brasília

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Ana Carolina Lima de Souza



Transmissão: FCF TV (YouTube)

