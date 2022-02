Clássico-Rei deste sábado será apenas o segundo confronto entre Vojvoda e Tiago Nunes

Técnicos de Fortaleza e Ceará, Juan Pablo Vojvoda e Tiago Nunes se encontram pela segunda vez na carreira após menos de três meses do primeiro confronto. Naquela ocasião, o treinador alvinegro levou a melhor com uma goleada por 4 a 0.

Desde que chegou ao Fortaleza, Vojvoda já venceu dois clássicos, um por 2 a 0 na final do Campeonato Cearense e outro por 3 a 0 na terceira fase da Copa do Brasil, mas em ambas o treinador do Ceará era o Guto Ferreira.

Para este sábado, o técnico argentino terá a chance de se recuperar diante do atual treinador alvinegro, e, para isso, contará com o reforço de Silvio Romero, que foi recém regularizado, e estará apto para estrear no Clássico-Rei. Por outro lado, Tiago Nunes contará com a volta de pelo menos 12 jogadores que desfalcaram a equipe no jogo de estreia diante do Sergipe e terá o elenco quase completo.

Juan Pablo Vojvoda esteve à frente do Fortaleza em 53 jogos. Com ele, o time conseguiu 27 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, marcando 84 gols e sofrendo 57. Já Tiago Nunes comandou o Ceará em 21 jogos, sendo 20 pelo Brasileirão e um pela Copa do Nordeste. Foram sete vitórias, oito empates e seis derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos.

Fortaleza e Ceará duelam neste sábado, 5, às 17h45, na Arena Castelão, em confronto válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

