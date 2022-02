Primeiro Clássico-Rei de 2022: a importância de largar com vitória sobre o maior rival

A cada ano o Clássico-Rei tem se tornado mais relevante pelo crescimento da dupla no futebol nacional. Em 2022, eles se encontram consolidados na Série A e classificados para competições sul-americanas, sendo os únicos clubes do Nordeste

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado, 5, para o primeiro Clássico-Rei de 2022. Os impactos de um confronto deste tamanho são diretos no planejamento para o início da temporada. A conta é simples: o vencedor ganha confiança e gera ambiente de pressão no principal rival. Entretanto, o empate tem persistido entre Leão e Vovô nos encontros que abrem o ano.

Desde 2019, o primeiro Clássico-Rei do ano termina empatado. Neste cenário de igualdade, o desempenho é o principal ponto a ser observado, se a equipe envolveu o rival, ficou mais próximo de vencer, houve fragilidades, foi superior, entre outros questionamentos que tomam os debates entre os torcedores. Todas estas variáveis podem influenciar na pressão ou no apoio recebido pela torcida após o confronto.

A cada ano o Clássico-Rei tem se tornado mais relevante pelo crescimento da dupla no futebol nacional. Em 2022, eles se encontram consolidados na Série A e classificados para competições sul-americanas, sendo os únicos clubes do Nordeste. O Vovô disputará neste ano o Brasileirão pela quinta vez seguida, enquanto o Tricolor somará a quarta participação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A temporada ainda engatinha, mas os efeitos de 2021 prevalecem sobre o Pici e Porangabuçu. O Tricolor vive momento de euforia e de confiança pelos resultados conquistados no ano passado, entre eles a vaga para a Libertadores. A montagem do elenco para 2022 com manutenções e contratações de jogadores como Silvio Romero deixaram os torcedores do Fortaleza animados. As duas primeiras exibições na Copa do Nordeste, com vitórias sobre o Sousa-PB (5 a 0) e Floresta (2 a 0), mantiveram o clima de empolgação em alta.

No Alvinegro, o olhar do torcedor é de desconfiança. Apesar da classificação relevante para a Sul-Americana garantida no fim de 2021, a temporada passada do Vovô foi de altos e baixos nas competições que disputou. Na montagem do elenco para 2022, a expectativa criada pela contratação de um camisa 9 gerou frustração. O Ceará estreou com vitória na Copa do Nordeste sobre o Sergipe (1 a 0), mas bastante desfalcado sem 13 jogadores, entre eles Vina, Messias, Luiz Otávio, Fernando Sobral e Bruno Pacheco.

Embora o Fortaleza esteja em melhor momento, o retrospecto recente favorece ao Ceará. Nos dois últimos jogos, o Alvinegrou venceu o Clássico-Rei. O duelo de despedida entre eles da temporada de 2021 terminou com goleada por 4 a 0 aplicada pelo Vovô sobre o Leão com atuação brilhante de Vina.

Para o time do Pici, vencer o maior rival é fundamental para manter o nível de confiança e de ambiente leve que cerca o clube no atual momento. A vitória para o Leão, consequentemente, elevará o clima de tensão para o principal adversário.

Para a equipe do Porangabuçu, superar o principal adversário significa reestabelecer a conexão com parte da torcida mais desconfiada sobre o potencial do elenco alvinegro. A chance de engatar a terceira vitória seguida sobre o Tricolor fortalecerá o trabalho de Tiago Nunes e potencializará o grupo de jogadores. O triunfo no Clássico-Rei também pode rachar o clima de harmonia atual no Pici.

Embates desta relevância costumam alçar "heróis" e "vilões". Um gol, um passe decisivo ou um drible desconcertante vai reverberar por semanas. Assim como um erro crucial quebra a relação de confiança entre atleta e torcida. Em alguns casos, a conexão não volta mais. O Clássico-Rei tem o poder de mudar o status do jogador.

Tags