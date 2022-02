Veja quem são os artilheiros do Clássico-Rei dos elencos atuais de Ceará e Fortaleza

Dos três maiores goleadores, um é do Leão e dois ficam com o Vovô. Eles estão empatados com três gols cada

Quando Ceará e Fortaleza entrarem em campo neste sábado, 5, pela Copa do Nordeste, três atletas dos elencos atuais dos times podem desempatar a artilharia em Clássicos-Rei. Tinga é o jogador que tem mais gols marcados contra o rival. Já no Alvinegro, Vina e Cléber figuram na lista. Eles têm três gols cada.

Na equipe comandada por Tiago Nunes, Vina marcou três vezes em Clássicos-Rei, todos pela Série A. Em 2020, anotou o tento da vitória por 1 a 0, enquanto que na temporada passada fez dois gols na goleada de 4 a 0. O atacante Cléber balançou as redes em duas ocasiões pelo Brasileirão: no triunfo alvinegro por 2 a 0, em 2020, e quando levou a melhor por 3 a 1, em 2021. O jogador também deixou o dele no empate por 1 a 1 em jogo de ida da Copa do Brasil, no ano passado.

No elenco atual, outros atletas também já fizeram gols contra o Fortaleza. Lima anotou dois gols, nas últimas edições da Série A, e Kelvyn balançou a rede uma vez no Brasileirão de 2021.

Já pelo Tricolor do Pici, Tinga lidera a artilharia. O lateral-direito marcou nas duas finais do Campeonato Cearense de 2020 e na derrota por 3 a 1 na temporada passada na competição nacional por pontos corridos. Matheus Jussa anotou um tento no Estadual de 2021 e Felipe fez um gol na vitória do Leão pelo placar de 3 a 0 na Copa do Brasil.

Veja a lista dos jogadores que fizeram gols no rival em Clássicos-Rei

Ceará

Vina: 3 gols (Ceará 1x0 Fortaleza - 02/09/2020 e Fortaleza 0 x 4 Ceará - 17/11/2021)

Cléber: 3 gols (Fortaleza 0x2 Ceará - 20/12/2020, Fortaleza 1 x 1 Ceará - 02/06/2021 e Ceará 3 x 1 Fortaleza - - 01/08/2021)

Lima: 2 gols (Fortaleza 0x2 Ceará - 20/12/2020 e Fortaleza 0 x 4 Ceará - 17/11/2021)

Kelvyn: 1 gol (Ceará 3 x 1 Fortaleza - 01/08/2021)

Fortaleza

Tinga: 3 gols (Ceará 1x2 Fortaleza - 30/09/2020, Fortaleza 1x0 Ceará - 21/10/2020 e Ceará 3 x 1 Fortaleza - 01/08/2021)

Matheus Jussa: 1 gol (Ceará 0 x 2 Fortaleza - 15/05/2021)

Felipe: 1 gol (Ceará 0 x 2 Fortaleza - 15/05/2021)



