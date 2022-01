Caucaia vence o Crato e abre vantagem na liderança do estadual

Com três vitórias em quatro jogos, a Raposa agora soma 10 pontos no estadual, dois a mais que o vice-líder Maracanã, e é líder isolado

O Caucaia derrotou o Crato por 3 a 1 na tarde desta terça-feira, 18, em jogo disputado no estádio João Ronaldo, em Pacajus, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Com a vitória, a Raposa soma 10 pontos e é o líder isolado do estadual.

Em jogo com quatro gols, a Raposa começou na frente com Yuri Tanque, de pênalti. Após forçar erro na saída de bola da defesa do Crato, Vanderlan toca para Santos, que penetra na grande área e é derrubado pelo zagueiro Yago. O camisa nove pegou a bola e abriu o placar.

No segundo tempo, o Caucaia continuou ditando o ritmo do jogo. E aos 22 minutos, Bravo recebeu de Du Paraíba em profundidade e cruzou rasteiro para Vanderlan empurrar para as redes, ampliando para o tricolor. Porém, o Crato reagiu rápido e diminuiu o placar no João Ronaldo. Após um belo lançamento de Daniel da intermediária, Dagson só teve que tirar do goleiro para colocar o Crato de volta na partida.

O Caucaia não se abalou e continuou no campo de ataque. E aos 42 minutos do segundo tempo, Vanderlan recebeu na direita e bateu cruzado para Vitinho, livre, escorar debaixo das traves, marcando o terceiro gol do tricolor e liquidando a partida.

A vitória foi a terceira da Raposa Metropolitana no estadual, que continua com 100% de aproveitamento como mandante no campeonato. Já o Crato acumula três jogos sem vencer e perde mais uma chance de encostar nos líderes.

Com oito gols em quatro jogos, o Caucaia tem o melhor ataque e também o artilheiro. Com o gol marcado nesta rodada, Vanderlan atinge a ponta da artilharia com três gols no Campeonato Cearense.

Ainda pela quarta rodada do estadual, o vice-líder Maracanã recebeu o Ferroviário no Domingão, em Horizonte, e empatou por 1 a 1, gols de Nael e Valderrama. O placar favoreceu a equipe do Caucaia, que agora soma dois pontos de vantagem na liderança. Icasa e Pacajus também jogaram em partida disputada no Inaldão e empataram sem gols. Com o tropeço, o Cacique do Vale estaciona na terceira posição com sete pontos e perde a chance de assumir a segunda colocação no campeonato. Iguatu e Atlético Cearense fecham a quarta rodada às 19 horas desta terça-feira.

O Caucaia volta a jogar na próxima sexta-feira, 21, quando encara o Atlético Cearense no Domingão, às 15 horas. No mesmo dia, o Crato recebe o Iguatu no Mirandão, também às 15 horas.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

