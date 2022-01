Cearense 2022: Caucaia e Maracanã mantêm invencibilidade; Pacajus confirma recuperação

A terceira rodada da primeira fase do Campeonato Cearense chegou ao fim após a realização de quatro jogos na tarde deste sábado, 15. Caucaia e Maracanã confirmaram o bom início de temporada e conquistaram mais três pontos na competição. As duas equipes chegaram à marca de sete pontos na tabela.

Sem laudos técnicos suficientes para jogar no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, a Raposa da Região Metropolitana recebeu o Icasa no estádio João Ronaldo, em Pacajus. Mesmo "longe" de casa, o Caucaia fez valer o seu mando de campo e venceu por 2 a 0.

A Raposa da Região Metropolitana abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Em uma saída de bola errada da zaga do Verdão do Cariri, a bola chegou aos pés de Vanderlan, que acertou o canto esquerdo do goleiro icasiano, que ainda tocou na bola, mas não foi capaz de evitar o gol do Caucaia.

No segundo tempo, a equipe de Juazeiro do Norte voltou disposta a empatar o jogo, aos dois minutos, o atacante Gustavo saiu na cara do gol, mas parou no goleiro Josué. Aos cinco minutos, outra vez, o goleiro da Raposa evitou o empate do Verdão.

Logo em seguida, aos seis minutos da segunda etapa, em uma rápida jogada pela esquerda, a Raposa pôs fim ao ímpeto icasiano. Santos tentou o cruzamento na área, a bola desviou na zaga do Icasa e foi morrer no fundo das redes do goleiro Tanaka pela segunda vez, dando números finais ao jogo.

Maracanã em busca da ponta

Já no estádio Morenão, em Iguatu, os donos da casa saíram derrotados por 2 a 1 em jogo diante do Maracanã. O Azulão de Maracanaú abriu o placar no fim da primeira etapa. Em um belo chute de Paulinho, o goleiro do Iguatu deu rebote nos pés do atacante Índio, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o Iguatu chegou ao empate com Romário. Em bela jogada de Otacílio Marcos, um cruzamento rasteiro resultou no gol do centroavante do Azulão de Iguatu. Aos 36 minutos da etapa final, o Maracanã chegou ao gol da vitória com Júnior Dindê, em cobrança de pênalti.

Pacajus embala

No estádio Mirandão, o Pacajus conquistou a sua segunda vitória na competição, desta vez diante do Crato, por 1 a 0, e confirmou a recuperação no campeonato. Aos 20 minutos do segundo tempo, Edson fez o gol que decidiu a partida. Após uma cobrança de escanteio, o camisa nove do Pacajus acertou uma cabeçada, no ângulo do goleiro André, que nada pôde fazer.

O Crato ainda teve três boas chances de evitar a derrota diante de seu torcedor, todas as oportunidades saíram da cabeça do centroavante Itamar. Na primeira delas, o camisa nove do Azulão da Princesa não acertou a meta, entretanto, nas outras duas oportunidades, o empate só não veio graças ao goleiro Cris, do Pacajus, autor de duas belas defesas.

O Crato segue estacionado com quatro pontos, já o Pacajus mostra ter superado a estreia com derrota para o Caucaia e chega à sua segunda vitória seguida, alcançando seis pontos na competição.

Ferrão vence a primeira

Com gols de Valderrama, Gabriel Silva e Edson Cariús, o Ferroviário bateu o Atlético-CE, em Horizonte. Eduardo Bahia chegou a descontar para a Águia da Precabura, mas não foi capaz de evitar a derrota do Atlético.

Com a vitória, o Ferroviário chega a cinco pontos no campeonato. Por outro lado, a Águia segue com apenas um ponto e sem nenhuma vitória na competição.

