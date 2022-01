Atlético-CE e Ferroviário se enfrentam em busca da primeira vitória no Cearense

Representantes da capital duelam no estádio Domingão, em Horizonte, em busca de recuperação; Tubarão da Barra também inaugura novo uniforme na partida

Os dois representantes da capital na primeira fase do Campeonato Cearense 2022, Atlético-CE e Ferroviário, duelam neste sábado, 15, buscando o primeiro triunfo no certame estadual. A Águia da Precabura vem de uma derrota e um empate, enquanto o Tubarão da Barra empatou duas vezes.

O duelo também coloca frente a frente duas equipes que disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário, já mais consolidado, vem como favorito nesta primeira fase e sonha com acesso nacional, enquanto o Atlético, recém promovido, luta contra uma crise financeira e teve o elenco todo reformulado para 2022.

O Atlético Cearense estreou contra o Maracanã e vinha arrancando um empate, mas sofreu um gol no fim do jogo e foi derrotado. Já na segunda rodada, fez seu primeiro ponto em um empate sem gols contra o Icasa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ferroviário também foi castigado com um gol no final da partida na primeira rodada. O Tubarão vencia por 1 a 0 e sofreu o empate aos 50 do segundo tempo. Na sequência, empatou novamente contra o Caucaia, também por 1 a 1.

Sobre o assunto Favorito na primeira fase, Ferroviário tem início ruim no Cearense 2022

Em busca da primeira vitória no Cearense, Ferroviário segue preparação para duelo contra Atlético-CE

Atlético-CE x Ferroviário tem arbitragem definida para jogo no Estadual

O volante Valderrama, do Ferroviário, disse em sonora divulgada pela assessoria que apesar dos resultados ruins, o time está focado para atingir os objetivos na temporada.

"Infelizmente a gente tá vindo de dois empates, mas a gente tem convicção de tudo que a gente tá fazendo, de tudo que a gente tá trabalhando, e a gente tem total consciência e fé que sábado a gente vai fazer um grande jogo e sair com o resultado positivo".

Valderrama falou também que a equipe tá entendendo bem a ideia do treinador e que as vitórias vão trazer confiança para o time buscar o título cearense.

"A gente tá assimilando tudo que ele (o treinador) tá passando para a gente e agora é colocar em prática dentro de campo para que os resultados possam vir e a gente ter mais confiança durante a competição para buscar o que a gente almeja, que é o título".

Já goleiro do Atlético, Diónantan Kipper, do Atlético, destacou a evolução da equipe e lembrou que um bom resultado coloca a Águia no meio da tabela.

"A expectativa é muito boa para este jogo, a gente veio de dois jogos muito difíceis. Sabemos que evoluímos de um jogo para o outro e queremos manter essa evolução com um resultado melhor para nos colocar numa posição boa na tabela. Estamos focados para isso".

O jogo acontece no estádio Domingão, em Horizonte, às 15 horas, sob o mando do Atlético Cearense. Será a inauguração do novo uniforme do Ferroviário, anunciado nesta quinta-feira, 13.

Tags