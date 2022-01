Atlético-CE x Ferroviário tem arbitragem definida para jogo no Estadual

A Diretoria de Arbitragem Federação Cearense de Futebol definiu a escala de árbitros e assistentes para o jogo entre Atlético Cearense e Ferroviário. O árbitro Avelar Rodrigo da Silva apitará a partida que será válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense neste sábado, 15, às 15 horas no estádio Domingão, em Horizonte.

Será o primeiro jogo de Avelar Rodrigo como árbitro principal no Campeonato Cearense. Ele já havia sido escalado como quarto árbitro no duelo entre Crato e Maracanã, na segunda rodada. Ele será assistido por Arnaldo Rodrigues de Souza e Tiago Castro e Silva, e contará com Wladyerisson Silva Oliveira como quarto árbitro. O trio de assistentes farão sua estreia no torneio.

Com dois empates pelo placar de 1 a 1 na competição, o Ferrão vai em busca de sua primeira vitória no Campeonato Cearense. O Atlético Cearense também ainda não venceu no campeonato, somando um empate e uma derrota.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

