Ferroviário lança novos uniformes para a temporada 2022

O Ferroviário anunciou nesta quinta-feira, 13, os novos uniformes para a temporada de 2022. O layout das camisas é inspirado nos modelos utilizados nas temporadas vitoriosas do clube, como a conquista dos primeiros títulos de relevância na década de 40 e mais recentemente do título da Série D em 2018.

O uniforme número 1 foi batizado de Nacional, uma vez que o design da camisa possui as listras diagonais em vermelho e preto, em alusão ao título da Série D do Campeonato Brasileiro em 2018, conquista que fez o Ferrão ressurgir fortemente no cenário nacional.

O segundo uniforme foi denominado de Orgulho e remete aos anos de glória do Tubarão da Barra, quando conquistou seus primeiros títulos de relevância no ano de 1940, vencendo a Taça Geraldo Mascarenhas e o Torneio Início Cearense, além do vice-campeonato estadual daquela temporada.

Em jogo fora de casa contra o Atlético-CE no próximo sábado, 15, o Ferrão já deve inaugurar o modelo 2 e a tendência é que inaugure o modelo 1 na quarta rodada do estadual, quando enfrenta a equipe do Maracanã. Ambas as camisas deverão estar a venda a partir do dia 17 de janeiro, tanto na loja física do clube quanto na loja online.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

