Em busca da primeira vitória no Cearense, Ferroviário segue preparação para duelo contra Atlético-CE

O Ferroviário realizou nesta quinta-feira, 13, mais um treino visando o duelo contra o Atlético-CE, marcado para este sábado, 15, às 15 horas, no Domingão, em Horizonte (CE). A partida é válida pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Com dois empate em dois jogos disputados na competição, o Tubarão da Barra busca a primeira vitória no certame estadual no confronto diante da Águia da Precabura.

Na atividade realizada na tarde desta quinta-feira, no campo do Fujita, o treinador Anderson Batatais priorizou um trabalho tático com os jogadores do elenco e testou algumas variações de formações para o próximo jogo. Após a atividade, o comandante do clube coral falou sobre a pressão pelo primeiro triunfo no campeonato e quais os erros que o time precisa corrigir para que isso aconteça.

"Eu discordo um pouco sobre essa pressão, porque ela existe desde o momento que a bola rola. Nossa camisa é tradicional, uma camisa grande dentro do Estado. Se estivéssemos em primeiro, teríamos que ganhar o jogo da mesma forma. Esperamos fazer um bom jogo, não repetir os erros dos últimos jogos. Estamos pecando muito no último terço do campo, nosso volume de jogo é bom, mas não estamos transformando esse volume em gols para que possamos sair vitoriosos", disse o técnico.

O Atlético também não conseguiu vencer nas suas primeira rodadas — um empate e uma derrota — e vive momento delicado nos bastidores. Em crise financeira, a Águia da Precabura teve o elenco reformulado e perdeu o treinador Raimundo Wágner, na última segunda-feira. O ex-comandante atleticano alegou problemas pessoais para pedir demissão.