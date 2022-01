Golaço do Floresta em jogada ensaiada na Copinha viraliza nas redes sociais; veja vídeo

O Floresta foi eliminado na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas se despediu da competição em grande estilo vencendo o Forte Rio Bananal-ES por 4 a 2. O terceiro gol do Verdão da Vila Manoel Sátiro, marcado por Iarley após bela jogada ensaiada de escanteio, viralizou nas redes sociais. Veja abaixo:

E essa jogadinha MAROTA do Floresta-CE na cobrança de escanteio?



Iarley mandou pra rede e ampliou o placar contra o Forte Rio Bananal-ES #Copinha2022 pic.twitter.com/v1sAMS4kL5 — Goleada Info (@goleada_info) January 11, 2022

O técnico do Floresta, Daniel Rocha, explicou que o time já havia tentado fazer a jogada em outra partida da competição.

"Essa jogada eu aprendi em 2015, com o professor Juca Antonello (atualmente no Ceará sub-20), ele era o treinador do Sub-17, eu era treinador do Sub-13 e aí eu guardei ela. Sempre treinei, mas graças a Deus os meninos puderam fazer no tempo certo, tinha tentado até contra o Flamengo, mas não tinha dado certo, e dessa vez foi. Parabenizar os meninos, eles tiveram coragem de fazer, personalidade pra tentar e saiu um belo gol", comentou o treinador.

O Floresta ficou em terceiro no grupo 29 da Copinha com três pontos conquistados após três partidas. A chave dos cearenses tinham Flamengo-RJ e Oeste-SP, dupla que avançou, além do Forte Rio Bananal.

"A nossa participação na copinha poderia ter sido melhor. Acho que a gente sentiu o primeiro jogo, a ansiedade de estreia e inexperiência na competição. Pegamos logo o Oeste que é uma equipe que tem experiência, tem um nível competitivo maior, equipe mais velha e já são acostumados a jogar no profissional. Sem falar o enfrentamento a nível paulista, que é muito mais pesado que o nosso em Fortaleza e isso fez muita diferença. A gente perdeu muito mais também pela imaturidade do que propriamente pela qualidade técnica. E ainda mais com um Flamengo na mesma chave. Então isso nos deixa um pouco aliviados na desclassificação. E fica aquele gostinho de quero mais, e agora é levantar a cabeça e trabalhar forte em 2022 pra que a gente consiga a vaga novamente e possa vir em 2023", afirmou o técnico do Verdão.

