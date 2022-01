Com um caso de Covid-19, time principal do Flamengo se reapresenta para a temporada 2022

O Flamengo se reapresentou na manhão desta segunda-feira, 10, no Centro de Treinamento George Helal. O time do técnico Paulo Sousa deu início à preparação para a temporada 2022.

O português terá um desfalque na primeira semana de treinos. Isso porque o lateral direito Matheuzinho testou positivo para Covid-19. Com isso, o jogador terá de cumprir quarentena. A tendência é que Matheuzinho inicie os trabalhos na próxima semana, se testar negativo.

O elenco principal realizou atividade integral, após, a apresentação do novo treinador Paulo Sousa. O clube realizou testagem para Covid-19 e avaliações médicas com os atletas no período da manhã.

Nos primeiros dias, o elenco vai passar por testes físicos e fisiológicos. Os treinos com bola devem ocorrer somente no fim da semana. Paulo Sousa terá tempo para trabalhar com o elenco, já que o Rubro-Negro vai escalar uma equipe das categorias de base no início do Campeonato Carioca.

