Floresta é goleado pelo Flamengo e está eliminado da Copinha

Na segunda rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Floresta encarou o Flamengo e acabou goleado por 4 a 0, na noite deste sábado, 8, na Arena Barueri. O resultado eliminou a equipe cearense da competição.

O Rubro-Negro carioca fez dois gols em cada tempo. No primeiro, Ryan Luka e André marcaram, já no segundo, Werton e Pedro Arthur fecharam o placar. Com o triunfo, o Flamengo chegou a seis pontos e está classificado para a próxima fase. Contra o Oeste, na terça-feira, 11, vai disputar a liderança do Grupo 29.

Sobre o assunto Fortaleza bate o Ituano por 2 a 0 e garante classificação antecipada na Copinha

Ceará empata com São Bernardo na Copinha e busca classificação na última rodada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi a segunda derrota consecutiva do Floresta na Copinha. O Verdão ainda tem um jogo pela frente, diante do Forte Rio Bananal-ES, na terça, 11, para cumprir tabela, e se vencer pelo menos igualará à campanha feita em 2017 no certame, quando também foi eliminado na primeira fase, mas venceu uma partida.

O Forte Rio Bananal, adversário do último duelo do Floresta, também perdeu os dois primeiros jogos, mas tomou mais que o dobro de gols do time cearense (7 a 16).

Tags