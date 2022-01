Reforço do Ceará, Zé Roberto foi artilheiro e líder de participações em gols do Atlético-GO

Zé Roberto assinou contrato de três anos com o Ceará. O Alvinegro adquiriu 60% dos direitos econômicos do atacante que pertenciam ao Atlético-GO

Novo reforço do Ceará, Zé Roberto teve temporada de destaque em 2021 vestindo a camisa do Atlético-GO. Conforme os dados do Sofascore, o centroavante de 28 anos foi o artilheiro e líder em participações diretas em gols da equipe no ano passado, quando disputo o Campeonato Goiano, a Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A.

O atleta disputou 53 jogos pelo Dragão, sendo 45 como titular. Foram 16 gols marcados e uma assistência dada. As estatísticas do atacante levantadas pelo Sofascore apontam que Zé Roberto teve média de 210 minutos em campo para participar de um gol. De 65 chutes, 33 foram na direção do gol. O jogador converteu 57% das chances criadas.

Zé Roberto assinou contrato de três anos com o Ceará. O Alvinegro adquiriu 60% dos direitos econômicos do atacante que pertenciam ao Atlético-GO.

