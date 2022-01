Atlético Cearense anuncia a saída do técnico Raimundo Wágner

Raimundo Wágner não é mais técnico do Atlético Cearense. A Águia da Precabura anunciou na noite desta terça-feira, 11, que o treinador pediu desligamento do time por motivos pessoais. No jogo desta quarta-feira, 12, diante do Icasa, no Domingão, pelo Estadual, a equipe será comandada por Reginaldo França.

Ele foi anunciado como novo técnico do clube após o desligamento de Raimundo Wágner. Reginaldo faz parte da comissão técnica do clube desde setembro de 2020 e possui passagem por diversos clubes cearenses. São eles: Tiradentes, São Benedito, Maranguape e Crato. Pelo time do Cariri, o profissional conquistou o vice-campeonato da segunda divisão estadual no ano 2020.

Raimundo Wágner deixa o clube após 66 jogos. Na beira do gramado, foram 23 vitórias e também a conquista de um acesso à Série C, que o clube disputará neste ano de 2022. De acordo com nota do time, o anúncio da saída do treinador "pegou membros da comissão técnica e da diretoria de surpresa. Os mesmos ainda tentaram mudar a situação, mas a decisão do treinador foi irreversível e após as conversas foi aceita pela diretoria".

