Ceará e Fortaleza solicitam adiamento e devem ter mudança em data de estreia no Nordestão

Prestes a dar o pontapé inicial na pré-temporada de 2022, Ceará e Fortaleza devem entrar em campo pela primeira vez neste ano apenas no último fim de semana de janeiro. Vovô e Leão solicitaram à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento dos jogos da primeira rodada da Copa do Nordeste e devem estrear em 29 ou 30 deste mês, apurou o Esportes O POVO.

Alvinegros e tricolores finalizaram a temporada 2021 no dia 9 de dezembro, na última rodada da Série A. Após período de férias, a apresentação para a largada nos trabalhos será nos próximos dias: o time de Porangabuçu começa as atividades no sábado, 8, enquanto a equipe do Pici retoma a rotina na segunda-feira, 10.

Com os jogos de estreia previamente marcados para 22 ou 23 deste mês, a dupla local entrou em contato com a Federação Cearense de Futebol (FCF) para realizar o pedido de adiamento à CBF em razão do curto tempo de preparação. Desta forma, Ceará x Globo-RN seria no dia 1º de fevereiro, e Floresta x Fortaleza passaria para o dia 2.

Com a alteração no calendário, a estreia dos clubes cearenses seria nos jogos da segunda rodada do Nordestão, prevista para os dias 29 e 30. O Vovô visita o Sergipe-SE, enquanto o Leão recebe o Sousa-PB. O Lobo da Vila, por sua vez, encara o Globo-RN fora de casa.

A tabela da Lampions League já aponta o primeiro encontro entre os rivais cearenses no dia 5 ou 6 do próximo mês, em Clássico-Rei com mando de campo do Fortaleza.

