CBF divulga tabela básica do Nordestão 2022; Clássico-Rei acontece na 3ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 16, a tabela básica da Copa do Nordeste 2022, ainda sem as datas e horários definidos dos confrontos. Os jogos da primeira rodada do certame regional estão previstos para acontecer no penúltimo final de semana de janeiro, nos dias 22 e 23. O Ceará estreia dentro de casa contra o Globo-RN, enquanto Floresta e Fortaleza fazem duelo cearense.

O Clássico-Rei acontece já na terceira rodada da competição, prevista para o primeiro final de semana de fevereiro (dia 5 ou 6). O embate entre Alvinegro e Tricolor pelo Nordestão será o primeiro encontro das equipes na temporada de 2022.

Caso Ceará e Fortaleza avancem para a semifinal (dia 5 ou 6 de abril) e final (dia 12 e 26 de abril) do torneio, haverá um choque de datas com as três primeiras rodadas da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, competições internacionais que os clubes cearenses irão disputar.

Ao todo, serão 16 equipes nordestinas de nove estados da região, divididos em dois grupos de oito clubes. O Vovô e o Floresta estão no grupo B, com Bahia, Náutico-PE, CRB-AL, Botafogo-PB, Sousa-PB e Altos-PI. O Leão está no grupo A, com Sport-PE, CSA-AL, Sampaio Corrêa-MA, Campinense-PB, Globo-RN, Sergipe e Atlético-BA. As equipes de um grupo jogam contra as do outro, em turno único. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para a fase mata-mata.

Tabela do Ceará na 1ª fase:

22/01 ou 23/01: Ceará x Globo-RN

29/01 ou 30/01: Sergipe x Ceará

5/02 ou 6/02: Fortaleza x Ceará

12/02 ou 13/02: Ceará x Sampaio Corrêa-MA

15/02 ou 16/02: Ceará x Sport-PE

19/02 ou 20/02: Atlético-BA x Ceará

5/03 ou 6/03: Ceará x CSA-AL

12/03: Campinense-PB x Ceará

Tabela do Fortaleza na 1ª fase:

22/01 ou 23/01: Floresta x Fortaleza

29/01 ou 30/01: Fortaleza x Sousa-PB

5/02 ou 6/02: Fortaleza x Ceará

12/02 ou 13/02: Náutico x Fortaleza

15/02 ou 16/02: Botafogo-PB x Fortaleza

19/02 ou 20/02: Fortaleza x Bahia

5/03 ou 6/03: Altos-PI x Fortaleza

12/03: Fortaleza x CRB

Tabela do Floresta na 1ª fase:

22/01 ou 23/01: Floresta x Fortaleza

29/01 ou 30/01: Globo-RN x Floresta

5/02 ou 6/02: CSA-AL x Floresta

12/02 ou 13/02: Floresta x Campinense-PB

15/02 ou 16/02: Floresta x Sergipe

19/02 ou 20/02: Sampaio Corrêa x Floresta

5/03 ou 6/03: Floresta x Atlético-BA

12/03: Sport-PE x Floresta