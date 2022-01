Floresta se reapresenta nesta segunda-feira de olho na Copa do Nordeste

Com a ida inédita à Copa do Nordeste garantida, o Floresta se reapresenta nesta segunda-feira, 3, mirando a estreia no certame regional no final de janeiro, diante do Fortaleza. O Lobo da Vila Manoel Sátiro conquistou a vaga ao eliminar o Ferroviário nos pênaltis na fase prévia da competição.

Para a temporada, o Verdão terá sob seu comando o experiente treinador Ricardo Drubscky, que estava no Boston City FC Brasil-MG. Daniel Rocha voltará ao posto de treinador do sub-20 e também atuará como auxiliar no time principal.

Além da Copa do Nordeste, o Lobo da Vila Manoel Sátiro disputará, em 2022, o Brasileirão Série C e o Campeonato Cearense Série B. O treinador Ricardo Drubscky falou ao Esportes O POVO sobre os objetivos do clube nas competições.

"Temos o objetivo de fazer uma boa Copa do Nordeste, que será uma boa preparação para o campeonato da Série C, onde a gente pretende, sem dúvida nenhuma, subir de divisão. E também temos a segunda divisão do Cearense, que não é interessante para nós permanecermos lá, e nós vamos tentar esse acesso quase que como uma obrigação. Precisamos estar na divisão de elite que é uma vitrine para nós e o clube".

De início, o elenco do Floresta será composto pelos atletas que jogaram o pré-Nordestão, com exceção do zagueiro Willian Goiano e do lateral direito Carlos Renato, que foram emprestados ao São Luiz-RS e Concórdia-SC, respectivamente, e retornam para a disputa da Série C, além de alguns atletas do sub-20, que serão incorporados ao time principal.

Segundo a assessoria, o clube irá investir acima de R$ 700 mil para toda a temporada, incluindo comissão, atletas, staff e outros. O foco do investimento será pensando na Série C, mas também pode chegar algum novo nome para a Copa do Nordeste, dependendo de alguma necessidade observada pelo técnico Ricardo Drubscky.

