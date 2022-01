Com calendário intenso para 2022, Castelão finaliza processo de revitalização do gramado

Visando a melhoria das condições do campo para a temporada de 2022, a Arena Castelão finalizou, na última quinta-feira, 30, a revitalização do gramado, processo que durou sete dias. Com a volta das competições prevista para o fim de janeiro, as intervenções no estádio foram iniciadas desde o último jogo oficial do ano passado, entre Fortaleza e Bahia, pela 38ª rodada da Série A.

“Seguimos com o cronograma do gramado logo após a finalização da temporada de jogos, estaremos preparados para receber os jogos de 2022”, afirmou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

Há a possibilidade de que em março o Castelão seja fechado por 20 dias para a mudança total do atual gramado para um campo híbrido, composto por 90% de grama natural e 10% da sintética. A decisão está sendo debatida pela Sejuv, Superintendência de Obras Públicas (SOP) e clubes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em janeiro, representantes da Sejuv irão realizar uma visita ao Maracanã, no Rio de Janeiro, para avaliar o gramado híbrido do estádio carioca e observar a execução da instalação, que será realizada por uma máquina da Holanda.

O Castelão finalizou o ano de 2021 como o estádio com mais jogos realizados, totalizando 83. O segundo colocado no quesito foi o Maracanã, com 68, seguido pelo Mineirão, com 67. Em 2022, o Gigante da Boa Vista terá um calendário intenso de competições para sediar: Campeonato Cearense, Série A do Campeonato Brasileiro, Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América.



Tags