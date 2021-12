Liga define cotas da Copa do Nordeste 2022; veja valores para Ceará, Fortaleza e Floresta

Em reunião realizada na última terça-feira, 21, em Recife, a Liga do Nordeste anunciou aos clubes os valores das cotas da edição de 2022 da Copa do Nordeste, que terá início no dia 22 de janeiro. As cifras do ano passado foram mantidas: Ceará e Fortaleza embolsarão R$ 1,9 milhão cada na fase de grupos, enquanto o estreante Floresta receberá R$ 640 mil.

As 16 equipes participantes do Nordestão são divididas em quatro potes de acordo com o ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A separação serve tanto para o sorteio dos confrontos da competição quanto para definir a distribuição do montante total das cotas.

Vovô e Leão estão no pacote da cota 1, ao lado de Bahia e Sport-PE. Cada um destes clubes faturam R$ 1,91 milhão pela participação na fase de grupos. O Floresta, presente no grupo da cota 4, ganha R$ 640 mil, assim como Atlético-BA, Sergipe e Sousa-PB.

Os times classificados para as quartas de final recebem R$ 300 mil, enquanto a vaga na semifinal vale mais R$ 350 mil. Na decisão, o campeão leva R$ 1 milhão pelo título, e o vice fica com R$ 500 mil.

Os clubes da região ainda podem turbinar o faturamento com o Nordestão a partir do pay-per-view. O rateio do montante é feito pela Liga do Nordeste de acordo com o número de assinantes ligado a cada equipe e leva em consideração o período de assinaturas durante a fase de grupos. Na última temporada, o Alvinegro liderou o quesito e ganhou R$ 342 mil, enquanto o Tricolor, segundo lugar, embolsou R$ 336 mil.

Na reunião em Recife, o Ceará foi representado pelo diretor financeiro João Paulo Silva, enquanto o Fortaleza enviou o 1º vice-presidente Geraldo Luciano. Já o Floresta mandou o diretor financeiro Marcleuton Ferreira.

Cotas da Copa do Nordeste 2022:

Fase de grupos

Cota 1: R$ 1,91 milhão (Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport-PE)



Cota 2: R$ 1,46 milhão (CRB-AL, CSA-AL, Náutico-PE e Sampaio Corrêa-MA)



Cota 3: R$ 1,29 milhão (Altos-PI, Botafogo-PB, Campinense-PB e Globo-RN)



Cota 4: R$ 640 mil (Atlético-BA, Floresta, Sergipe e Sousa-BA)

Quartas de final: R$ 300 mil



Semifinal: R$ 350 mil



Vice-campeão: R$ 500 mil



R$ 500 mil Campeão: R$ 1 milhão

