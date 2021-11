Floresta derrota o Ferroviário por 4 a 3 nos pênaltis e se classifica para o Nordestão 2022

No tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 1 a 1. O gol do Verdão da Vila Manoel Sátiro foi marcado pelo zagueiro Vitão, contra, aos 10 minutos da etapa final, enquanto Edson Cariús igualou o placar aos 47

O Floresta derrotou o Ferroviário por 4 a 3 nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo regulamentar, na noite desta terça-feira, 2, na Arena Castelão, e garantiu a inédita vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. O gol da equipe comandada pelo treinador Daniel Rocha foi marcado pelo zagueiro Vitão, contra, aos 10 minutos da etapa final, enquanto Edson Cariús, aos 47, igualou o placar. Nas penalidades, Alisson converteu a última cobrança do Verdão.

Com a classificação, a equipe da Vila Manoel Sátiro se junta a Ceará e Fortaleza como representantes do estado no certame regional. Será a primeira vez que o clube irá participar de uma edição do torneio — e também a primeira vez que três clubes cearenses disputam de forma simultânea do Nordestão.

O jogo

Com clima de decisão, o confronto entre Ferroviário e Floresta começou movimentado. A primeira grande chance da partida foi do Verdão da Vila Manoel Sátiro. Aos 14 minutos, Eugênio aproveitou um erro de passe do Tubarão da Barra e avançou livre de marcação em direção ao gol. Na hora de finalizar, porém, o atacante foi interceptado pelo volante Wesley Dias, que travou o chute no momento certo, evitando o tento.

A resposta Coral aconteceu aos 23 minutos. Berguinho recebeu bom passe na entrada da área e chutou com força. O goleiro Douglas, bem posicionado, fez grande defesa. O Ferrão seguiu pressionando e voltou a assustar aos 31 minutos. Após erro na saída de bola do Floresta, Dudu tocou para Berguinho — novamente ele —, que chutou colocado. No meio do caminho, a bola desviou no defensor do Verdão e quase balançou as redes.

Na reta final da primeira etapa, outra oportunidade de gol para a equipe da Barra do Ceará. Clisman bateu escanteio em direção ao zagueiro Vitão, que testou com força no lado esquerdo do gol. Douglas — protagonista do Floresta no primeiro tempo —, segurou a bola com tranquilidade.

O Tubarão voltou para a etapa final querendo o gol a todo custo. O Coral teve uma sequência de chances para abrir o placar nos minutos iniciais, mas esbarrou em Douglas. O Floresta, postado em campo para explorar os contra-ataques, conseguiu ser mais eficiente.

Aos nove minutos, a defesa do Ferroviário errou na saída de bola e Renê aproveitou, fez bela finta e tocou para Carlos Renato, que ficou cara a cara com Rafael. O meio-campista acabou esticando muito e perdeu o controle, dando tempo para que o goleiro coral colocasse para escanteio. Na batida, a bola cruzou desvia no zagueiro Vitão e vai para o fundo das redes, colocando o Verdão na frente do marcador.

O gol desestabilizou o Tubarão. Desorganizado, a equipe passou a errar muitos passes, cometer faltas em excesso e ceder espaços para as transições ofensivas do Floresta. Aos 25 minutos, em um desses erros, Flávio Torres recebeu bom lançamento e partiu sozinho. O goleiro Rafael, na tentativa de cortar a bola, escorregou e, para evitar que o camisa 9 ampliasse o placar, cometeu a falta, sendo expulso da partida.

Com vantagem no placar, o Floresta foi inteligente e soube administrar o confronto até os minutos finais. Poderia, inclusive, ter ampliado o número de gols, mas pecou nas finalizações. O Ferroviário, com o apoio dos torcedores, não desistiu e continuou insistindo. A recompensa veio aos 46, em jogada de linha de fundo de Marquinhos, que bateu cruzado. A bola desviou no defensor do Floresta e sobrou livre para Cariús, que apenas empurrou para o gol.

A decisão, então, foi para os pênaltis. Nas penalidades máximas, melhor para o Floresta. Autor do gol de empate no tempo normal, Cariús errou a última batida, enquanto Alisson marcou para o Verdão.



