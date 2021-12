Floresta anuncia técnico Ricardo Drubscky para temporada 2022

O Floresta anunciou a contratação do técnico Ricardo Drubscky para a próxima temporada. O mineiro de 59 anos estava no Boston City FC Brasil de Minas Gerais. O técnico tem chegada prevista ao clube cearense entre o final de dezembro e início de janeiro.



Ricardo Drubscky acumula passagens por Cruzeiro-MG, Atlético-MG, Caxias-RS, Joinville-SC, Criciúma-SC, Vitória-BA, Fluminense-RJ, Paraná-PR, Volta Redonda-RJ, além do Boston City FC Brasil. Atuou como preparador físico, técnico de base e de time profissional.

O comandante conquistou a Copa São Paulo de Juniores, em 1994, com o Atlético-MG; e com o América-MG, em 1996. Foi campeão paraibano em 2002 à frente do Botafogo-PB e campeão do brasileiro da Série D com o Tupi-MG, em 2011. Ricardo Drubscky comandou ainda o Athletico-PR no acesso para a Série A, em 2012.



O Floresta inicia a pré-temporada no dia 3 de janeiro. Em 2022, o Verdão da Vila disputará a Copa do Nordeste, a segunda divisão do Campeonato Cearense e a Série C do Brasileirão.



