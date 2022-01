Ceará e Fortaleza apostam em destaques da base para compor o elenco principal de 2022

Além da busca no mercado da bola por novas contratações para a montagem do elenco, Ceará e Fortaleza irão, em 2022, dar oportunidade a atletas que estão se destacando nas categorias de base integrando-os ao grupo principal. A decisão tem como objetivo valorizar as pratas da casa — que são ativos do clubes —, estratégia rentável que pode gerar retorno esportivo e financeiro no decorrer da temporada.

O Vovô tem utilizado com frequência jovens jogadores formados na Cidade Vozão nos últimos anos. Em 2021, o Alvinegro de Porangabuçu teve sucesso com Gabriel Lacerda, de 22 anos, e com o atacante Rick, que finalizou o Brasileirão como vice-artilheiro do Ceará, com seis gols, atrás somente do meio-campista Vina.

Para 2022, o escrete preto-e-branco irá promover ao time profissional o zagueiro Marcos Victor, de 20 anos, defensor titular da equipe sub-20 em 2021, presente em 36 jogos no ano, com três gols marcados, e o meio-campista Léo Rafael, também de 20 anos, que participou de 30 jogos no ano passado, totalizando nove gols e oito assistências. O meia, inclusive, é tido como uma das principais promessas do Vovô, com multa de U$ 8 milhões, mais de R$ 44 milhões na cotação atual.

Em 2021, Fortaleza não contou muitos jovens jogadores formados pelo clube na campanha do título cearense, da semifinal da Copa do Brasil e quarta colocação do Brasileirão. A tendência é de que o cenário mude para 2022.

Cinco jogadores com idades entre o sub-20 e sub 23, oriundos do trabalho realizado no CT Ribamar Bezerra, farão parte da equipe tricolor na próxima temporada: o lateral-direito Vitor Ricardo, de 21 anos, autor de 5 gols no Brasileirão de Aspirantes, o lateral-esquerdo Nathan, de 23 anos, o volante Hércules, de 21 anos, o meio-campista Thiaguinho, de 22 anos, e o zagueiro Habraão, de 20 anos, que disputará a Copinha antes de ser integrado.

O processo de integração dos jogadores ao elenco profissional começou a ser feito já no ano passado através de iniciativa do treinador Vojvoda, que convidava os jovens atletas, de forma constante, para participarem dos treinamentos com a equipe principal.

Atletas da base integrados ao elenco profissional em 2022:

Ceará:



Léo Rafael (meio-campista) - 20 anos



Marcos Victor (zagueiro) - 20 anos

Fortaleza:



Vitor Ricardo (lateral-direito) - 21 anos



Nathan (lateral-esquerdo) - 23 anos



Hércules (volante) - 21 anos



Thiaguinho (meio-campista) - 22 anos



Habraão (zagueiro) - 20 anos



