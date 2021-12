Joia da base do Ceará é promovido ao time principal com multa milionária

Meia Léo Rafael, de 20 anos, irá compor o time profissional do Alvinegro de Porangabuçu em 2022, com contrato até o fim do ano e uma multa de oito milhões de dólares

O Ceará tem integrado algumas peças da base ao time principal, entre eles, o meia Léo Rafael, que assinou com o Alvinegro de Porangabuçu até o fim de 2022 com multa de 8 milhões de dólares.

Léo Rafael chegou ao Ceará em março deste ano e foi um dos destaques da base do clube. Atuou em 30 partidas entre Brasileiro Sub-20, Brasileiro de Aspirantes, Copa Fares Lopes, Cearense Sub-20 e Copa Nordeste Sub-20, contribuindo com 9 gols e 8 assistências.

O meia de 20 anos possui experiência na categoria profissional pelo Grêmio Osasco-SP e pela Caldense-MG. Atuou na Copa Paulista, em 2019, e na Série D, Campeonato Mineiro e Paulista A3, em 2020.

O atleta não viaja para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que se inicia no dia 2 de janeiro. O primeiro jogo do time profissional do Vovô em 2022 deve ocorrer no final do mês, pela Copa do Nordeste.

