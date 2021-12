Fortaleza encerra preparação antes de viagem para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Tricolor embarca para Suzano-SP no sábado, 1º, com delegação formada por 23 jogadores

O Fortaleza realizou nesta quarta-feira, 29, sua preparação para a disputa da edição 2020 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor do Pici foi derrotado por 2 a 1 em jogo amistoso contra a equipe profissional do Maracanã, no CT Ribamar Bezerra.

O técnico Júnior Câmara elogiou o elenco do Leão e falou sobre as expectativas por bons resultados na competição. “Eu divido em 2 aspectos, o primeiro é na certeza que os atletas da categoria Sub-20 do Fortaleza são atletas que foram estimulados durante o ano, atletas que fizeram partidas contra as melhores equipes do Brasil e tiveram respostas satisfatórias, então isso me dá uma condição de em um segundo aspecto esperar bons resultados”, comentou.

“Nós sabemos que a Copa São Paulo por ser uma competição de tiro curto ele privilegia muito mais a capacidade mental e física do que propriamente técnica, então sabemos que a probabilidade de equipes inferiores vencer uma equipe maior em um campeonato como esse aumenta muito, então fica difícil da gente prever. Pelo desenvolvimento feito durante o ano, nós da comissão viajamos com uma expectativa muito boa de fazer uma boa Copa São Paulo, complementou o comandante tricolor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza estreia na próxima terça-feira, 4, às 15h15min, diante do Concórdia-SC. O Leão viaja para Suzano-SP, neste sábado, 1º. O Tricolor do Pici tem 30 atletas inscritos na competição, porém apenas 23 irão para a disputa da fase de grupos. O elenco contará com atletas que disputaram, em 2021, o Brasileiro de Aspirantes e o Campeonato Brasileiro das categorias Sub-20 e Sub-17.



Tags