Ceará e Fortaleza dependem somente deles mesmos para jogarem Libertadores em 2022

A três rodadas do fim da Série A com G-8 confirmado, Vovô e Leão estão juntos na zona de classificação e só precisam se manter entre os oito melhores para conquistarem vaga inédita para a Libertadores

Com a volta do Ceará para a 8ª colocação da Série A, após 18 rodadas, e o Fortaleza se mantendo em 5º, o futebol cearense agora tem duas equipes dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores da América de 2022.

A três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, portanto, Vovô e Leão dependem apenas de si para disputar o maior torneio continental da América do Sul pela primeira vez.

A missão é se manter dentre os oito melhores da Série A, sendo que até o 6º lugar a classificação é direta para a fase de grupos, e ficando na 7º ou 8º posição, a disputa é na Pré-Libertadores.

Isso acontece devido aos critérios de classificação para a Libertadores. O Brasil tem sete vagas diretas e duas na fase preliminar. Das diretas, três são via torneios, no caso, a própria Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. As outras quatro são via Série A do Brasileiro.

Acontece que um clube pode conquistar uma vaga por dois caminhos, como por exemplo, sendo campeão da Libertadores e terminando entre os quatro melhores da Série A. Neste caso, por regulamento, esta equipe ficará obrigatoriamente com a vaga conquistada via torneio. Diante disso, a vaga que essa agremiação teria via Campeonato Brasileiro passa para outra, que será exatamente o primeiro time não classificado que esteja imediatamente abaixo dos classificados.

No caso da final da Libertadores de 2021, entre Palmeiras e Flamengo, os dois estão no G-4 da atual Série A, portanto, independentemente de quem ganhe, este irá pelo título do torneio da Conmebol e não pelo Brasileirão, fazendo com que o primeiro clube abaixo dele que não estava classificado herde a vaga.

A situação específica, no entanto, está na Copa do Brasil. A final deste ano será entre Athletico-PR e Atlético-MG. Se o Galo vencer, vai para a Libertadores pelo título do torneio e seu espaço conquistado via Série A — o time mineiro deve ser o campeão, inclusive — será herdado pela primeira equipe não classificada logo abaixo. Já se o Furacão for o campeão, ele não poderá ir para a Libertadores pela Copa do Brasil porque já conquistou essa vaga faturando a Sul-Americana. Neste caso, portanto, a vaga não fica com o vice-campeão, que seria o Atlético-MG. Ela vai para a Série A, sendo ocupada pelo clube de melhor posição no Campeonato Brasileiro, fora aqueles que já estavam classificados.

Se o Athletico-PR estivesse entre os oito primeiros times da Série A, portanto, teríamos G-9, uma vez que a vaga dele via Brasileiro seria herdada por alguém, mas como o Furacão é apenas o 13º, isso não acontece. O G-8, no entanto, já é uma realidade.

Em resumo, permanecer entre os oito garante participação na Copa Libertadores, mas somente os seis primeiros vão para a fase de grupos. De acordo com os cálculos do estatístico e comentarista da rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, a pontuação mínima para ser o 6º colocado é de 56 pontos, enquanto para ser o 8º é de 53 pontos.

O Fortaleza hoje soma 52 pontos, tendo dois jogos em casa por disputar (Juventude e Bahia) e um fora (Cuiabá). Já o Ceará soma 49 pontos e jogará duas vezes longe do torcedor (Flamengo e Palmeiras) e uma no Castelão (América-MG).



