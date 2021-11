Tiago Nunes reforça objetivo do Ceará por torneio internacional: "Faltam três finais"

Com o triunfo, o Vovô entrou no G-8, zona que garante a vaga para a pré-Libertadores, faltando três rodadas para o fim da Série A

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, o técnico Tiago Nunes ressaltou o objetivo do Ceará de classificação para uma competição internacional na reta final do Brasileirão. Com o triunfo, o Vovô entrou no G-8, zona que garante a vaga para a pré-Libertadores, faltando três rodadas para o fim da Série A.

"Estamos nos aproximando desse objetivo. Faltam três finais. Vamos lutar para fazer o máximo de pontos possíveis. Sou muito pés no chão. Tenho todo o cuidado de ser responsável pelas palavras que aqui digo para o nosso torcedor. Que a gente possa brigar pelo máximo, sonhar sim, quem sabe com com uma competição internacional como a Libertadores ou a pré. Mas lembrar que se conseguirmos o objetivo de Sul-Americana será um grande feito uma vez mais", afirmou Tiago.

Com 49 pontos na tabela, o time do Porangabuçu enfrenta Flamengo (fora), América-MG (casa) e Palmeiras (fora) na reta final da competição. O treinador ressaltou a dificuldade dos confrontos.

"Precisamos do apoio do torcedor nessas três finais. São jogos dificílimos como o de hoje. Vamos pegar o Flamengo, que dispensa apresentações. Ainda jogamos com o América-MG, que está fazendo um grande trabalho, e terminamos com o Palmeiras, outro finalista de Libertadores", disse o técnico do Ceará.

O Ceará volta a campo no próximo dia 30 para encarar o Flamengo, no Rio de Janeiro.

