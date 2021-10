Atlético Cearense e Campinense se enfrentam por vaga na final da Série D

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, Águia da Precabura precisa de uma vitória simples para garantir um lugar na decisão da competição. Em caso de nova igualdade no placar, o duelo será definido nos pênaltis

Atlético Cearense e Campinense-PB fazem, neste sábado, 30, às 16 horas, confronto decisivo para saber qual das duas equipes irá avançar à final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pelo jogo de volta da semifinal da competição, será disputado no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Com a permissão da diretoria atleticana, os torcedores da Raposa poderão apoiar o time nas arquibancadas.

Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo do confronto, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), a Águia da Precabura precisa de uma vitória simples para garantir uma vaga na decisão da competição. Em caso de nova igualdade no placar, o duelo entre as equipes será definido nos pênaltis.

Ciente da boa campanha do Campinense jogando em casa — foram seis vitórias, três empates e apenas uma derrota da Raposa atuando em seus domínios no certame —, o técnico Raimundo Wágner ressaltou a dificuldade que o seu time deve encontrar no jogo, mas se mostrou confiante na classificação atleticana.

"Temos que fazer o nosso jogo. Somos uma equipe que com a posse de bola, consegue propor o jogo. Não chegamos até aqui por acaso. O adversário é sempre muito difícil, ainda não conseguimos vencê-lo na competição, mas não podemos temê-los. Vamos em busca de fazer uma grande partida e trazer a classificação", disse o treinador.

Para o confronto decisivo, o treinador deve manter a base do time que enfrentou o Campinense no último sábado, mas não poderá contar com o volante Daniel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá o retorno do lateral-esquerdo Nailton, após o defensor cumprir suspensão na primeira partida da semifinal.

Do outro lado da disputa, o Campinense terá o retorno de peças importantes. Os atacantes Marcus Nunes e Fábio Lima foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador Ranielle Ribeiro. O único desfalque da Raposa para o jogo segue sendo Rafinha. Capitão do time, o volante sofreu lesão no joelho e não joga mais nesta temporada.

O classificado do confronto entre Atlético-CE e Campinense irá enfrentar o vencedor do duelo entre Aparecidense-GO e ABC-RN na final. A equipe goiana está em vantagem após vencer o primeiro jogo da semifinal por 4 a 2 e poderá perder por até um gol de diferença para conseguir a classificação.

Campinense-PB x Atlético-CE

Campinense-PB:

4-3-3: Mauro Iguatu; Felipinho, Michel Bennech, Ítallo e Filipe Ramon; Joílson, Serginho Paulista e Marcelinho; Fábio Lima, Matheus Lima e Anselmo. Téc: Ranielle Ribeiro.

Atlético-CE:

4-3-3: Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Alisson Henrique; Hércules, Caio Acaraú e Hitalo; Ewerton Potiguar, Dudu Itapajé e Erick Pulga. Técnico: Raimundo Wágner

Data: 30/10/2021

Horário: 16 horas

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-PE

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva-PE e José Daniel Torres de Araújo-PE

Árbitro de vídeo: Adriano de Assis Miranda-SP

Transmissão: TV Brasil e elevensports.com

