Atlético-CE intensifica preparação para jogo decisivo contra o Campinense na Série D

Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal, Águia da Precabura precisa de uma vitória simples para chegar à decisão da competição. Partida acontece neste sábado, 30, às 16 horas, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB)

O Atlético-CE realizou o último treinamento em solo cearense na manhã desta quinta-feira, 26, antes de embarcar para Campina Grande (PB), onde enfrenta o Campinense por uma vaga na final da Série D. A partida está marcada para sábado, 30, às 16 horas, no estádio Amigão. Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal, Águia da Precabura precisa de uma vitória simples no tempo normal para chegar à decisão da competição. Em caso de empate, a definição do finalista será nos pênaltis.

Após semana intensa de treinos no CT Ninho da Águia, o elenco atleticano encerra a preparação para o jogo decisivo contra a Raposa na manhã desta sexta-feira, 29, na capital paraibana. A atividade irá definir os 11 atletas que irão iniciar o confronto.

O treinador Raimundo Wágner deve manter a base do time que enfrentou o Campinense no último sábado, mas já sabe que não poderá contar com o volante Daniel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá o retorno do lateral-esquerdo Nailton, após o defensor cumprir suspensão na primeira partida da semifinal.

Caso passe pelo Campinense, o Atlético-CE irá enfrentar o vencedor de Aparecidense-GO e ABC-RN na decisão. A equipe goiana está em vantagem após vencer o primeiro confronto da semifinal por 4 a 2 e poderá perder por até um gol de diferença para conseguir a classificação.

