Atlético-CE perde pênalti e fica no 1 a 1 com Campinense, na ida da semifinal da Série D

Dudu Itapajé e Vitinho foram os autores dos gols da partida; decisão de uma vaga na final da quarta divisão nacional acontece no próximo sábado, 30, em Campina Grande

Após garantir o acesso à terceira divisão, o Atlético Cearense recebeu o Campinense-PB no estádio Domingão pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Série D e ficou no empate por 1 a 1. Dudu Itapajé e Vitinho marcaram os gols da partida.

O confronto de volta acontece no próximo sábado, 30, às 16 horas. Um novo empate leva o confronto para os pênaltis, e se houver um vencedor, este avançará para a final. A partida acontece no estádio Amigão, em Campina Grande/PB.

O jogo:

O primeiro tempo não foi de grandes emoções. As duas equipes se estudaram bastante e tiveram poucas oportunidades para abrir o placar. A melhor chance foi da Águia aos 32 minutos, quando Erick Pulga recebeu da direita na pequena área, mas não conseguiu alcançar a bola.

A partida ficou animada mesmo na segunda etapa. Logo aos 6 minutos, Alisson Henrique fez boa jogada pela esquerda e rolou para trás para Dudu Itapajé finalizar de primeira e abrir o placar para o Atlético Cearense.

Aos 20, em saída em velocidade, veio a reação do Campinense. Vitinho recebeu, entrou na área e bateu rasteiro par empatar a partida, sem chances para o goleiro Carlão.

O Atlético-CE ainda teve a chance de garantir a vitória. Em lance polêmico, o defensor do time paraibano tentou cortar e encostou a mão na bola, e, com auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti. Dudu Itapajé foi para a bola e bateu forte, mas o goleiro Mauro Iguatu fez boa defesa.

Os dois times seguiram buscando a vitória até o fim do jogo, mas o placar não foi alterado.

Ficha Técnica:

Atlético-CE:

4-3-3: Carlão, Gustavo Silva (Felipe), Edgar, Waldson, Alisson Henrique (Bruno), Daniel (Claudivan), Caio Acaraú, Hércules, Ewerton Potiguar (Michael), Dudu Itapajé (Hitalo) e Erick Pulga. Técnico: Raimundo Wagner.

Campinense-PB

4-3-3: Mauro Iguatu, Felipinho (Dênis), Michel Bennech, Itallo e Filipe Ramon; Joílson (Patrick), Serginho Paulista, Marcelinho e Juliano (Vitinho); Anselmo (Claudio) e Matheus Régis (Dione. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Data: 23/10/2021

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)



Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE)

Árbitro de vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

