Atacante Ari pode jogar Taça Fares Lopes pelo Atlético-CE, clube que mantém

Jogador é dono do clube e pode integrar elenco para a disputa do torneio, já que ainda não se inseriu no mercado brasileiro. Ari deixou a Rússia em julho

Dono e único investidor do Atlético-CE, o atacante Ari pode jogar pelo próprio clube na Taça Fares Lopes, torneio local que dá vaga ao campeão na Copa do Brasil do ano seguinte.

A revelação foi feita pelo técnico do Atlético-CE, Raimundo Vagner, em entrevista ao canal Futebol e Rapadura, no YouTube, na terça-feira, 26. “Veio a condição do Ari não renovar o contrato na Rússia, inclusive ele está treinando com a gente, existe até uma possibilidade dele passar a jogar conosco aqui a Fares Lopes", disse.

Ari não teve seu contrato renovado com o Lokomotiv, que o havia emprestado para o Krasnodar na temporada passada, e está livre no mercado desde julho deste ano. Após 12 anos atuando na Rússia, o atacante cearense queria retornar ao Brasil e o staff dele chegou a conversar com a diretoria do Fortaleza, mas não houve avanço.

Aos 35 anos, Ari deve buscar espaço no mercado brasileiro na temporada 2022 e pode utilizar a Taça Fares Lopes para manter o ritmo de jogo. O Atlético-CE está no Grupo B da primeira fase, ao lado de Guarany-S, Icasa, Pacatuba e União.

A estreia da Águia da Precabura será na terça-feira, 2, contra o Pacatuba, no estádio Moraisão. Antes, o Rubro-Negro decide com o Campinense-PB uma vaga na final da Série D do Brasileiro.

