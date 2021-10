MPCE pede explicações à Sejuv após pasta proibir jogo do Ferroviário no Castelão

Secretaria do Esporte e Juventude do Estado, gestora da Arena, negou pedido do Tubarão da Barra para mandar a partida contra a Juazeirense, pelo pré-Nordestão, no estádio com base em portaria que veta jogos com intervalos menores que 48 horas na praça esportiva

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicitou que a Secretaria do Esporte e Juventude do Estado (Sejuv) dê explicações sobre quais as condições que a pasta adotou para negar a utilização da Arena Castelão no jogo entre Ferroviário e Juazeirense-BA, válido pela fase preliminar da Copa do Nordeste, no último dia 19 de outubro.

A requisição — feita por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) — foi encaminhada nessa segunda-feira, 25, à Sejuv, com cópia à Federação Cearense de Futebol (FCF), e dá o prazo de cinco dias para a pasta apresentar uma resposta.

Na ocasião, a Sejuv — responsável pela Arena Castelão — negou o pedido do Ferroviário com base na Portaria de 8 de julho de 2021, que veta a realização de jogos com intervalos menores que 48 horas no estádio para preservar o gramado da praça esportiva. No dia seguinte ao jogo do Tubarão da Barra, estava prevista a realização do jogo entre Ceará e Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com a proibição, o clube coral precisou levar a partida contra a equipe baiana para a Arena Dunas, em Natal (RN).

No entendimento do MPCE, no entanto, a situação justificaria a exceção prevista na referida Portaria, já que o Ferroviário teve que jogar em outro estado, sem a presença da sua torcida, por não dispor de outro estádio de futebol com as condições necessárias para realizar a partida no Ceará.

"A Arena Castelão é um equipamento público e que deve estar à disposição de forma isonômica aos times profissionais do Ceará, obviamente dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. É inaceitável que o clube e sua torcida sejam submetidos a jogar em outro estado, tendo um estádio local em condições sanitárias de utilização”, ressaltou o promotor de Justiça Edvando França, coordenador do Nudtor.

O MPCE também cobrou informações sobre quais as ações estão sendo adotadas para garantir que os torcedores do Ferroviário possam comparecer ao Castelão na partida do clube coral contra o Floresta. As equipes cearenses se enfrentam em jogos de ida e volta pela terceira fase do pré-Nordestão. O primeiro duelo, com mando do Lobo da Vila, acontece nesta terça-feira, 26, no Vovozão. Já o segundo confronto terá o Tubarão da Barra como mandante e será disputado no dia 2 de novembro, no Gigante da Boa Vista.

