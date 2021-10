Ferroviário viaja nesse domingo para o RN para enfrentar a Juazeirense

O Ferroviário se prepara para o duelo decisivo contra a Juazeirense-BA pela segunda fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. O time fez o último treino em Fortaleza na manhã deste sábado, 16, e viaja de ônibus para Mossoró-RN ao meio-dia deste domingo, 17. Na segunda-feira, 18, se desloca para a capital Natal.

O Tubarão entrou direto na segunda fase das eliminatórias. O confronto com a Juazeirense é disputado em jogo único na próxima terça-feira, 19. Quem vencer avança para a terceira fase das Eliminatórias. Empate leva o confronto para os pênaltis. O jogo ocorre às 21h30 na Arena das Dunas, em Natal-RN.

Conforme repassado pela assessoria de imprensa do clube, no treino deste sábado, 16, o técnico Anderson Batatais realizou um treino tático, com foco nas transições defensivas e ofensivas. Também foram esboçadas algumas formações e o treinador cobrou bastante velocidade e eficiência do setor ofensivo nas finalizações. O time faz o último treino antes do jogo na segunda-feira à tarde, em local ainda por ser definido.

A Juazeirense, por sua vez, já viajou para Natal neste sábado, 16. Após a eliminação nos 16-avos-de-final na Série D, o Cancão de Fogo entrou ainda na primeira fase das Eliminatórias da Copa Nordeste, em que venceu o Central/PE por 1 a 0.

A Juazeirense manteve, conforme o próprio clube, 70% do elenco que disputou a Série D. Um novo técnico, Betinho, foi contratado. Foram anunciados também cinco reforços. Entre eles, o atacante Adilson Bahia, que disputou a Série C pelo próprio Ferroviário.

A partida será disputada na Arena das Dunas, após negativa da Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv) em liberar a Arena Castelão para a realização da partida. Estádio é o único na Capital que poderia receber partidas à noite.

Quem passar de Ferroviário x Juazeirense enfrenta o vencedor de Floresta e Santa Cruz, jogo realizado na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE. Na terceira fase, os confrontos ocorrem em ida e volta.

O Ferroviário não entra em campo desde 25 de setembro, na derrota por 1 a 0 diante do Floresta, que impediu o Tubarão de avançar para o mata-mata da Série C. Desde então, uma reformulação do elenco foi promovida pela diretoria. A diretoria coral dispensou nove jogadores e anunciou a chegada de quatro reforços.



