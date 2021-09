Nos pênaltis, Atlético-CE elimina Juazeirense-BA e avança para as oitavas de final da Série D

O Atlético-CE está nas oitavas de final da Série D. O time da Precabura eliminou a Juazeirense-BA fora de casa, na tarde deste sábado, 18, ao vencer nas cobranças de pênalti, por 5 a 3. O goleiro Carlão foi o grande destaque do time cearense.

Como o primeiro jogo, no estádio Domingão, havia terminado em 1 a 1, quem vencesse no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, na Bahia, avançaria para a fase seguinte da quarta divisão nacional. Durante o tempo regulamentar, graças ao goleiro Carlão, do Atlético-CE, que defendeu uma penalidade, as duas equipes não saíram do 0 a 0, levando a decisão para os pênaltis.

O Atlético-CE converteu todas as cobranças, com Dudu Itapajé, Waldson, Iago Araújo, Edgar e o goleiro Carlão, que bateu o último pênalti. O goleiro da Águia ainda defendeu a segunda penalidade cobrada pela Juazeirense.

Na próxima fase o Atlético-CE enfrentará o vencedor do duelo entre Paragominas-PR e São Raimundo-RR. Mais uma vez, o time comandado pelo técnico Raimundo Vagner fará o segundo duelo fora de casa.



