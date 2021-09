Rodada ajuda, mas Ferroviário perde para o Floresta e está eliminado da Série C

O Ferroviário foi derrotado por 1 a 0 diante do Floresta, neste sábado, 25, no Vovozão, e terminou mais uma vez na fase de grupos da Série C. A equipe Coral ainda teve um dos resultados favoráveis, como a derrota do Manaus para o Paysandu, mas precisava fazer a sua parte para ocupar uma vaga no G-4. Com a não classificação, o Ferrão ficou pelo terceiro ano consecutivo nesta etapa da competição.

Com 24 pontos, dois a menos que Botafogo-PB e Manaus e três de diferença para Tombense-MG e Paysandu, o time da Barra buscava um triunfo diante do Verdão da Vila Manoel Sátiro que jogava pela permanência matemática na Série C. Para o Lobo, um empate era suficiente para a manutenção, mas a derrota não geraria grandes consequências, já que o Jacuipense-BA – nono colocado e primeiro time da zona – precisaria tirar seis gols de saldo.

Mesmo com o cenário mais favorável, foi o Floresta que começou o jogo mais incisivo e antes dos 10 minutos já havia ameaçado o gol de Rafael duas vezes, com Daysinho e Mailson. O Ferroviário respondeu em dois lances, na cobrança de falta de Yuri e com o chute cruzado do meia Diego que quase Edson Cariús conseguiu alcançar. Apesar das duas oportunidades, o Lobo foi mais perigoso e após continuar insitindo, Elielton, atleta do Floresta, recebeu a bola no cruzamento de Marcos Martins e arrematou forte para abrir o placar na etapa inicial.

Buscando uma reação, Anderson Batatais fez duas mudanças no intervalo. Foram as saídas de Diego Viana e Emerson Souza para as entradas de Mauri e Dudu, respectivamente. E foi justamente Mauri que fez a primeira jogada de perigo do Ferrão na segunda etapa, com um arremate que exigiu a defesa de Tony. Porém, essa foi a melhor chance Coral durante todo o segundo tempo. O Tubarão teve posse de bola e ameaçou alguma agressividade, mas não conseguiu efetivar a pressão e nem alterar o placar.



Com os resultados, o Ferrão caiu para a sexta posição, se mantendo com 24 pontos, e o Floresta se garantiu na próxima edição da Série C, com 21 pontos e na oitava colocação. Paysandu (1º), Tombense (2º), Botafogo (3º) e Manaus (4º) estão na próxima fase do torneio.

Ferroviário 0x1 Floresta

Ferroviário

4-3-3: Rafael; Lazáro (Dioguinho), Vitão, Yuri e Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza (Dudu) e Diego Viana (Mauri); Berguinho, Augusto (Gabriel Silva) e Edson Cariús (Thiago Aperibé). Tec: Anderson Batatais

Floresta

4-3-3: Tony; Marcos Martins, Mailson, Alisson e Daniel; Jô, Marconi e Thiago Primão (Yuri); Alison Mira (Flávio Torres), Elielton (Thalison) e Deysinho (Renê). Técnico: Leston Júnior

Local: Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza/CE

Data: 25/09/2021

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior/PR

Assistentes: Rafael Trombeta/PR e Weber Felipe Silva/PR

Gol: Elielton, aos 41 min/1ºT

Cartões amarelos: Emerson e Dudu (FER); Mailson (FLO)

Público e renda: jogo de portões fechados em decorrência da pandemia do novo coronavírus

