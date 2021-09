"Precisamos pedir desculpas ao torcedor", diz presidente do Ferroviário

Em entrevista ao O POVO, Newton Filho lamenta eliminação precoce na Série C, garante Anderson Batatais no comando da equipe e planeja reformulação do elenco

Eliminado na fase de grupos da Série C pelo terceiro ano seguido, o Ferroviário tenta deixar a decepção com o Campeonato Brasileiro no passado e já pensa na sequência da temporada. Em entrevista ao O POVO, o presidente da equipe coral, Newton Filho, lamentou a desclassificação precoce na competição e garantiu que a diretoria do Tubarão da Barra já está planejando os próximos passos do clube.

"É difícil apontar um único problema, falha ou culpado. Infelizmente, o time não conseguiu render na última partida o que rendeu nas duas últimas, por exemplo. Precisamos pedir desculpas ao nosso torcedor, infelizmente não foi possível a classificação, mas vamos dar continuidade ao trabalho para que no próximo ano nós possamos tentar o acesso novamente", disse o mandatário coral.

De acordo com Newton, o treinador Anderson Batatais, contratado na reta final da Série C, seguirá no comando do Ferroviário. O presidente do clube, porém, antecipa que fará uma reformulação no elenco antes de disputar as prévias da Copa do Nordeste 2022, prevista para outubro.

"O Anderson Batatais continua. Quando o contratamos, foi para ele fazer um trabalho de longa duração, não foi apenas para os últimos jogos da Série C. A gente tem se reunido e tem conversado sobre o planejamento para a sequência no ano e para a próxima temporada. Diferentemente do ocorreu nos últimos dois anos, não vamos iniciar o elenco do zero, sem nenhum remanescente. Vamos reformular o plantel, mas temos jogadores com contratos mais longos e uma base do elenco será mantida", disse.

Como optou por não defender o título da Taça Fares Lopes, prevista para começar no dia 30 de outubro, o Ferroviário terá apenas as eliminatórias da Copa do Nordeste 2022 para disputar no restante da temporada. Terceiro colocado no Campeonato Cearense deste ano, o Tubarão da Barra irá entrar direto na segunda fase da etapa preliminar da competição.

A equipe coral irá enfrentar o vencedor do confronto entre Juazeirense-BA e Central-PE, que disputam a primeira fase das eliminatórias. O duelo será disputado em partida única, com data prevista para os dias 20 ou 21 de outubro.

Ao O POVO, o presidente do Ferroviário também comentou o anúncio recente do novo patrocínio máster do clube até 2025, o maior da história do Tubarão da Barra. De acordo com Newton, a parceria com a rede varejista Zenir é resultado do crescimento da equipe coral nos últimos anos.

"Eu vejo o patrocínio da Zenir como uma parceria que chega acompanhada do crescimento do clube. O Ferroviário tem crescido nos últimos anos e tem crescido também na sua parte comercial, nos patrocínios que vem angariando. Quando eu iniciei a captação de patrocínios para o time em 2015, o Ferroviário tinha contratos de três, quatro meses de duração, até porque o clube estava fora do Campeonato Brasileiro. Nós fomos conquistando mais calendário, visibilidade e mercado no cenário de futebol e os patrocínios também tendem a acompanhar esse crescimento, tanto em valores quanto em tempo de duração".

