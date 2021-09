Após nova decepção na Série C, Ferroviário busca retomada por vaga na Copa do Nordeste

Com prévias do Nordestão marcada já para o próximo mês, Tubarão da Barra vive semana de definições para reta final da temporada. Time coral foi eliminado na primeira fase da Terceirona

A semana começou com o gosto amargo para o Ferroviário. Nesse sábado, 25, o Tubarão da Barra foi derrotado por 1 a 0 pelo Floresta, no estádio Vovozão, em Fortaleza, e acabou eliminado na fase de grupos da Série C pelo terceiro ano seguido. A equipe coral ainda contou com o tropeço de um dos seus adversários para avançar para próxima fase, com o Manaus-AM derrotado por 2 a 0 para o Paysandu-PA, mas não conseguiu vencer o seu jogo e deu adeus à competição.

Com a eliminação precoce na Série C, o Ferroviário terá apenas as eliminatórias da Copa do Nordeste para disputar até o final do ano. Atual campeão da Taça Fares Lopes, prevista para começar no dia 30 de outubro, a equipe coral também poderia jogar pelo torneio nesta temporada, mas optou por não defender o título da competição. O clube já garantiu vaga na Copa do Brasil 2022.

Desta maneira, o Tubarão da Barra terá uma semana com reuniões marcadas entre departamento de futebol, comissão técnica e diretoria executiva do clube para definir um novo planejamento para o restante da temporada.

O elenco do Ferroviário se reapresenta na tarde desta quarta-feira, 29, e busca uma retomada de olho na classificação para a próxima edição da Copa do Nordeste. Terceiro colocado no Campeonato Cearense deste ano, o Tubarão da Barra irá entrar direto na segunda fase da etapa preliminar da competição.



A equipe coral irá enfrentar o vencedor do confronto entre Juazeirense-BA e Central-PE, que disputam a primeira fase das eliminatórias. O duelo será disputado em partida única, com data prevista para os dias 20 ou 21 de outubro.

Caso se classifique, o Ferroviário ainda terá que disputar a terceira fase das eliminatórias para chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. Diferentemente das fases anteriores, ela será disputada em jogos de ida e volta. A equipe com melhor posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decide o segundo jogo do confronto em casa.





