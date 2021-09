Ferroviário anuncia novo patrocinador máster com vínculo de cinco anos

A camisa do Ferroviário vai estampar, a partir de sábado, 25, na partida decisiva contra o Floresta, pela Série C do Brasileiro, a marca das lojas Zenir, no espaço mais nobre da camisa. A empresa cearense é a mais nova patrocinadora máster do time coral e firmou um contrato de cinco anos com o clube.

Até 2026, portanto, a logomarca da varejista será exibida na parte central da frente das camisas do Ferrão, logo abaixo do escudo. Da mesma forma, será veiculada em todas as mídias que o clube dispõe. Os valores não foram divulgados, mas a diretoria coral garante que é o maior patrocínio da história do clube.

Sobre o assunto Na Série C, Ferroviário não depende só de si para entrar no G-4; confira os cenários

"Precisamos da vitória e depois vemos o que acontece", diz Emerson, do Ferroviário

Sábado será decisivo para cearenses nas divisões de acesso do Brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do repasse mensal, considerado muito bom para a atual realidade do Ferroviário, o contrato com a Zenir garante ao Tubarão da Barra pelos próximos cinco anos um valor mínimo previsto dentro da receita. E a diretoria do clube considera que o fato de entrar para a lista de clubes apoiados pela empresa, o coloca em patamar de importância semelhante ao de Ceará e Fortaleza, que também têm na rede de lojas o patrocinador máster.

O presidente do Ferroviário, Newton Filho, celebrou a chegada do novo parceiro. "Hoje celebramos um verdadeiro marco. Não só pelo patrocínio inédito de cinco anos para o nosso clube, mas pela gigantesca visão empresarial da Zenir, abraçando de vez o futebol cearense. O Ferroviário tem uma torcida grande e apaixonada, fiel aos seus parceiros", disse.

O diretor de marketing do Tubarão, Chateaubriand Arrais, ressalta que “a parceria com a Zenir é muito mais além que ser o patrocinador máster. Já foi conversado sobre vários outros projetos que a empresa vai abraçar e contribuir com o Ferroviário", garante.

Tags