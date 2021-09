Anderson Batatais é o novo técnico do Ferroviário

O Departamento de Futebol do Ferroviário ainda trabalha no nome do novo treinador do clube. Após a derrota de 2 a 0 para o Volta Redonda, o sétimo jogo do time sem vitórias na série C 2021, Francisco Diá pediu demissão. A expectativa é que o novo treinador seja apresentado e comece a treinar até a terça-feira, 7, informou o diretor do clube Chateaubriand Arrais Filho. Apesar disso, ele afirmou, não há ainda novidades sobre quem será o novo treinador.

Diá deixou o clube após 40 jogo à frente do Ferroviário, conforme dados do site O Gol, especializado em estatísticas de futebol. Contratado em dezembro de 2020, o treinador venceu a Taça Fares Lopes de 2020 e terminou na primeira colocação a primeira fase do Campeonato Cearense 2021, dando ao Tubarão uma vaga na Copa do Brasil 2022. O Ferroviário ainda foi o terceiro do Cearense sob comando de Diá e foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase. Francisco Diá deixa o clube com um aproveitamento de 72%, também conforme O Gol. Foram 21 vitórias, 14 empates e 5 derrotas.

Na entrevista em que anunciou a decisão de deixar o clube, após o jogo contra o Volta Redonda, Diá disse que saía do clube com o sentimento de "missão cumprida" e "com a cabeça erguida". Ele, porém, lamentou a queda de desempenho do Ferroviário após um bom início na Série C. "Eu acho que, em alguns jogos, a gente teve a infelicidade, por exemplo, nos jogos em casa, a gente teve muitas chances de gols. E a equipe está há quatro jogos sem marcar. Ela ele tem criado bastante, no jogo de hoje, eu não posso dizer que criou tantas chances, mas, em jogos dentro de casa, a equipe criou bastante. [...] E a gente resolveu, conversei com minha comissão técnica, entregar o cargo para que chegue outro profissional e faça essa equipe voltar a brilhar e ter o acesso".

Faltando três rodadas para o término da primeira fase da Série C, o Ferroviário é o sexto colocado do Grupo A. O Ferroviário volta a campo no próximo dia 13, para enfrentar o Paysandu. O jogo ocorre às 15 horas na Cidade do Vozão, em Itaitinga (Grande Fortaleza).



