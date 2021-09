Ferroviário e Floresta se enfrentam pela Série C com objetivos diferentes

Ferroviário e Floresta têm duelo decisivo e com ambições opostas hoje, às 17 horas, no estádio Vovozão, em Fortaleza, pela 18ª rodada e última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tubarão da Barra sonha com vaga na zona de classificação para a próxima chave da Terceirona, o Verdão da Vila Manoel Sátiro quer se livrar do risco de rebaixamento para a quarta divisão.

O Coral chega ao confronto sem depender apenas de si para voltar ao G-4 do Grupo A. Quinto colocado com 24 pontos, o Ferrão tem a obrigação de vencer e ainda precisa torcer para que Botafogo-PB (4º) ou Manaus-AM (3º), ambos com 26 pontos, percam suas partidas. Caso os paraibanos e amazonenses vençam e o Tombense-MG (2º) seja derrotado, o Ferroviário teria de, além de conquistar o triunfo, superar os seis gols de diferença que os mineiros possuem de saldo para ultrapassá-los na tabela.

O cenário mais favorável para a equipe comandada por Anderson Batatais é uma derrota do Manaus-AM. Os amazonenses enfrentam o líder Paysandu-PA, fora de casa. Jogando longe dos seus domínios, o Gavião tem apenas 29% de aproveitamento, com cinco derrotas, duas vitórias e um empate. O Botafogo-PB encara o já rebaixado Santa Cruz-PE, também fora de casa, enquanto o Tombense-MG visita o Volta Redonda-RJ, que tem chances mínimas de avançar.

Já o Floresta, atualmente na oitava colocação com 18 pontos, corre riscos de rebaixamento, ainda que de forma remota. Em caso de derrota, o Verdão pode ser alcançado pelo Jacuipense-BA, 9º colocado com 15 pontos. A equipe baiana teria de vencer o seu confronto contra o Altos-PI, que já não briga por nada no campeonato, e ainda superar os seis gols de saldo que os cearenses possuem de vantagem. Um empate é o suficiente para garantir o clube da Vila Manoel Sátiro na Série C 2022.

O Floresta não poderá contar com o lateral-esquerdo Fábio Alves, expulso na última rodada contra o Volta Redonda-RJ. Carlos Renato deve ser o escolhido do treinador Leston Jr para assumir a vaga.

Ferroviário x Floresta

Ferroviário

4-3-3: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Sousa Tibiri e Mauri; Berguinho, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais.

Floresta

4-3-3: Tony; Marcos Martins, William Goiano, Mailson e Carlos Renato; Marconi, Daniel e Primão; Yuri, Flávio Torres e Elielton. Técnico: Leston Jr.

Local: Vovozão, em Fortaleza (CE)

Data: 25/9/2021

Horário: 17 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Weber Felipe Silva (PR)

Transmissão: TV NSports

