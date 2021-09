Ferroviário intensifica treinos para o duelo decisivo contra o Floresta pela Série C

As equipes cearenses se enfrentam neste sábado, às 17 horas, no Vovozão. Enquanto o Tubarão da Barra sonha com uma vaga no G-4 do Grupo A, o Verdão quer se livrar do risco de rebaixamento

Às vésperas do confronto decisivo contra o Floresta, que acontece neste sábado, 25, às 17 horas, no Vovozão, em Fortaleza (CE), o Ferroviário segue se preparando para o embate cearense. Na quinta colocação com 24 pontos, o Tubarão da Barra ainda tem chances de ingressar na zona de classificação para a segunda fase da Série C, mas não depende apenas de si.

O Coral precisa vencer o confronto diante do Verdão e torcer para que Botafogo-PB (4º) ou Manaus-AM (3º) percam suas partidas. Caso o Tombense-MG (2º) também seja derrotado, o Ferroviário teria que, além de conquistar o triunfo, superar os seis gols de diferença que os mineiros possuem de saldo.

Apesar de estar na oitava colocação, o Floresta não deve ser um adversário fácil para o Tubarão. Isso porque o Verdão não está totalmente livre do rebaixamento. Com 18 pontos, o clube pode ser alcançado pelo Jacuipense-BA (9º), com 15 pontos, que ainda precisaria superar seis gols de saldo para ultrapassar os cearenses. Um empate, portanto, seria o suficiente para garantir a equipe comandada por Leston Jr na Terceirona de 2022.

Com a necessidade da vitória, os trabalhos durante a semana no estádio Elzir Cabral foram intensos. Na tarde desta quinta-feira, 23, o elenco coral iniciou as atividades com exercícios físicos comandado pelo preparador Zé Mário. Em seguida, sob a orientação do treinador Anderson Batatais, o grupo realizou um treino tático.

Assim como nos duelos contra o Paysandu-PA, onde o Tubarão da Barra goleou por 5 a 1, e diante do Manaus-AM, no empate por 1 a 1, o Ferroviário terá a obrigação de marcar pelo menos um gol para seguir sonhando com o quadrangular da segunda fase. Uma boa atuação do sistema defensivo, portanto, será fundamental para garantir que o Ferroviário precise de uma vitória pelo placar mínimo.

O Coral tem a segunda melhor defesa do Grupo A. Em 17 rodadas, o Ferrão foi vazado apenas 11 vezes. O Botafogo-PB, com 10 gols sofridos, é quem lidera o ranking. O zagueiro Yuri, em entrevista coletiva, ressaltou a importância da participação dos defensores na partida diante do Floresta.

"Para nós zagueiros, é um gol não levar gol. Para esse jogo é mais importante ainda. Não sofrendo gols lá atrás, sabemos que nosso trabalho estará sendo bem feito e isso passa confiança para os jogadores da frente."



