Ferroviário encerra preparação para jogo decisivo contra o Floresta na Série C

Com todo o elenco à disposição para o confronto, técnico Anderson Batatais promoveu treino tático e com foco em jogadas de bola parada. Tubarão da Barra precisa vencer para ter chance de avançar à segunda fase

O Ferroviário encerrou, na manhã desta sexta-feira, 24, a preparação para o confronto decisivo diante do Floresta, válido pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este sábado, 25, às 17 horas, no estádio Vovozão, em Fortaleza. Durante as atividades realizadas no estádio Elzir Cabral, o técnico Anderson Batatais comandou treino tático e deu foco a foco em jogadas de bola parada, como cobranças de falta e escanteio.

O Tubarão da Barra não possui desfalques por lesão ou suspensão. Na tarde desta sexta, o clube anunciou ainda que nenhum jogador testou positivo para Covid-19. Desta maneira, a equipe coral terá força máxima para o jogo de sábado. A comissão técnica do clube, no entanto, faz mistério sobre a escalação e não divulgou a lista de relacionados para a partida.

Na quinta colocação do Grupo A, com 24 pontos, o Ferroviário não depende apenas de si para conseguir vaga na próxima fase da competição. A equipe coral precisa de uma vitória diante do Floresta e torcer por ao menos um tropeço de Botafogo-PB (4º colocado), Manaus-AM (3º colocado) — ambos com 26 pontos —, ou Tombense-MG, que ocupa a vice-liderança do grupo, com 27 pontos.

O jogo também é decisivo para o Floresta. Na oitava posição do grupo, com 18 pontos, a equipe precisa de um empate para garantir sua permanência na Série C. Em caso de derrota, o Verdão terá de "secar" o Jacuipense-BA, que encara o Altos-PI, no estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA), em duelo a ser disputado no mesmo dia e horário do confronto entre os times cearenses. Além da combinação de resultados, o Jacupa precisa reverter uma margem de seis gols no saldo.

