Gabriel Silva demonstra confiança na classificação do Ferroviário à 2ª fase da Série C

Autor do gol de empate no confronto diante do Manaus-AM, que manteve o Tubarão da Barra vivo por uma vaga no G-4, o atacante disse que o Coral vai "buscar até o final"

O elenco do Ferroviário se reapresentou na tarde desta terça-feira, 21, dando início a preparação para o confronto diante do Floresta, que acontece sábado, 25, às 17 horas, no Vovozão, em Fortaleza (CE), pela última rodada da primeira fase da Série C. Enquanto o Tubarão da Barra segue vivo por uma vaga no G-4, o Verdão quer se afastar da zona de rebaixamento.

Autor do gol de empate contra o Manaus-AM, Gabriel Silva permitiu que o Tubarão da Barra pudesse continuar sonhando com a classificação à segunda fase da Terceirona. Com o resultado, no entanto, o Coral passou a não depender apenas de si.

"Esse gol foi o que nos deixou na luta. Temos que fazer nossa parte agora. Não dependemos mais só da gente, mas temos que fazer nossa parte e o resto deixa acontecer naturalmente. Espero que a gente faça o dever de casa e dê tudo certo para a nossa classificação."

Na quinta colocação com 24 pontos, a equipe comandada por Anderson Batatais precisa vencer o duelo diante do Floresta e ainda torcer por derrotas do Botafogo-PB (4º) ou Manaus (3º), ambos com 26 pontos, ou do Tombense-MG (2º), com 27, mas com a necessidade de tirar seis gols de saldo de diferença para a equipe mineira.

"Não lembro o ano, mas o São Paulo quando era treinado pelo Muricy, tinha 1% de chance de ser campeão brasileiro, e eles conseguiram. Quem seriam nós para desistir agora? Vamos buscar e se conseguirmos a classificação, será um novo campeonato. Vamos buscar até o final."



