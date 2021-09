Em confronto direto pelo G-4, Ferroviário e Manaus se enfrentam pela Série C

Ferroviário e Manaus-AM se enfrentam hoje, às 16 horas, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), em confronto direto por uma vaga na zona de classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra está na quinta colocação, com 23 pontos, dois a menos que a equipe amazonense, líder do Grupo A.

Na última rodada, diante do Paysandu-PA, o Coral encerrou um jejum de sete partidas consecutivas sem vitórias na competição. Na estreia do novo treinador do clube, Anderson Batatais, o Ferroviário goleou o Papão por 5 a 1 e passou a depender apenas de si para avançar ao quadrangular da Terceirona.

Com dois jogos restantes para o fim da fase de grupos, o Tubarão precisa vencer o confronto contra o Manaus-AM para seguir sonhando. Em caso de triunfo, o Coral retorna ao G-4 e chega para a última rodada, diante do Floresta, precisando de uma vitória simples para garantir a classificação.

"Nós sabemos da dimensão deste jogo, que temos que redobrar nossa concentração. Precisamos buscar nosso objetivo, aquilo que sonhamos, pois só assim vamos alcançar grandes vôos", ressaltou o volante Sousa Tibiri.

O líder Manaus-AM tem 25 pontos e ainda não sofreu nenhuma derrota jogando em seus domínios. O Gavião, em oito partidas atuando no estádio Ismael Benigno, conquistou cinco vitórias e três empates. Comandado pelo treinador Evaristo Piza, o time amazonense possui o melhor ataque do Grupo A, com 20 gols, mas tem, também, a pior defesa, com 22 gols sofridos.

O Ferroviário não tem nenhum atleta suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Wesley Dias, que cumpriu suspensão automática na última rodada, volta a ficar disponível para o duelo contra o Manaus-AM. O treinador Anderson Batatais, portanto, terá todo o elenco apto para o confronto deste domingo.

Manaus x Ferroviário

Manaus

4-3-3: Gleibson; Edvan, Luis Fernando, Marcelo Augusto e Dudu Mandai; Gilson Alves, Guilherme Amorim e Daniel Costa; Gabriel Davis, Rafhael Lucas e Diego Rosa. Técnico: Evaristo Piza.

Ferroviário

4-3-3: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Sousa Tibiri, Emerson Souza e Mauri; Berguinho, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais.

Local: Ismael Benigno, em Manaus (AM)

Data: 19/9/2021

Horário: 16 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Transmissão: TV NSports



