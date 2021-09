Edson Cariús admite alívio ao "desencantar" com a camisa coral e fala em moral elevada do time

O Ferroviário pôs fim ao jejum de vitórias na Série C do Brasileiro — seis empates e uma derrota — em alto estilo, na tarde desta segunda-feira, 13. Na Cidade Vozão, em Itaitinga, o Tubarão da Barra goleou o Paysandu por 5 a 1 e colou no G-4 do Grupo A, a duas rodadas do fim da fase classificatória.

A partida marcou a estreia do técnico Anderson Batatais à frente do time coral e a troca de comando se refletiu em campo. O que se viu foi um Ferroviário mais leve, com troca de passes mais veloz e, principalmente, equilibrado dos dois lados do campo. Os gols da partida foram marcados por Mauri, duas vezes, Edson Cariús, Vitão e Thiago Aperibé.

O Paysandu diminui com uma penalidade mal marcada no início do segundo tempo. Ruy cobrou e converteu. O Bicolor, no entanto, teve outras oportunidades de marcar, especialmente no primeiro tempo, mas parou no goleiro Rafael.

Com o resultado, o Tubarão chegou aos mesmos 23 pontos do Botafogo-PB, quarto colocado, mas ficou atrás no saldo de gols (por três tentos). O Ferrão também segurou o Paysandu, vice-líder, na casa dos 24 pontos.

No domingo, 19, o Ferroviário visita o Manaus, líder do Grupo A, e se voltar a vencer, garante entrada na zona de classificação, já que se trata de um confronto direto.

O JOGO

Em poucos minutos de bola rolando, deu para ver que o Ferroviário de Anderson Batatais não era o mesmo de Francisco Diá. Lázaro não ficou sobrecarregado pela direita, Mauri e Emerson Sousa ganharam liberdade de movimentação na intermediária e o ataque coral fluía bem.

Tanto que logo aos 6 minutos saiu o primeiro gol. Mauri avançou com a bola dominada e tentou tabela com Berguinho na grande área. O camisa 11 acabou desarmado por um defensor, mas esse desarme acabou gerando a oportunidade de Mauri bater colocado no canto direito inferior do goleiro e abrir o placar.

O tento cedo fez bem ao time coral, que seguiu pressionando. Não fosse o goleiro Victor Souza, Berguinho tinha ampliado aos 9, em cabeçada depois de cobrança de falta de Gabriel Silva. Aos 11, porém, não teve jeito. Emerson Santos lançou para Edson Cariús na grande área, ele ganhou de Salinas da corrida e deu um toque de bico com o pé direito para mandar a bola para a rede.

Com a vantagem construída cedo, o Ferroviário diminuiu um pouco o ritmo e o Paysandu cresceu no jogo. Por cerca de dez minutos, dos 30 aos 40, o Bicolor teve boas chances de até mesmo empatar o jogo, mas desperdiçou. Primeiro com a cabeçada de Marino, defendida por Rafael e a sobra de bola com Thiago Santos, que demorou a chutar e foi desarmado. Teve ainda o chute cruzado de Ruy, que passou rente à trave esquerda do Tubarão e uma boa jogada de Diego Matos, cortada por Vitão.

E foi exatamente no melhor momento do Papão que o Ferroviário ampliou. Aos 41, Berguinho cruzou bola da direita e Mauri subiu sozinho para cabecear e marcar mais um.

O Paysandu voltou modificado para o segundo tempo e conseguiu uma penalidade com 6 minutos. Leandro Silva dividiu uma bola com Richardson na grande área. O zagueiro coral acertou apenas a bola, mas a arbitragem marcou o pênalti. Ruy cobrou e converteu.

O jogo teve uma queda de produção. As chances mais claras foram diminuindo. Os dois treinadores utilizaram as substituições que tinham à disposição e o Ferroviário tinha mais volume, mas também não se arriscava tanto, já que tinha o placar favorável.

O que parecia ser o golpe final aconteceu aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio, Vitão, na segunda trave, acertou a cabeçada e fez o quarto do Tubarão. A partir de então, as forças do Paysandu acabaram. Tanto que o time alviceleste ainda viu Thiago Aperibé, no último lance do jogo, fechar a conta.



Tags