Ferroviário depende apenas de si para se classificar à 2ª fase da Série C

A goleada do Ferroviário por 5 a 1 diante do Paysandu-PA, nesta segunda-feira, 13, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), pela 16º rodada da Série C, não só marcou a ótima estreia do novo treinador da equipe, Anderson Batatais, como também colocou o Tubarão a Barra em condições de depender apenas de si para garantir a classificação para a segunda fase da Terceirona.

Com a vitória, o Coral chegou ao quinto lugar, com 23 pontos, mesma pontuação do Botafogo-PB (4º), primeira equipe a compor o G-4 do Grupo A. O Belo leva vantagem por ter um saldo de gol superior ao do Ferrão. Tombense-MG (3º) e Paysandu (2º), com 24 pontos, além do líder Manaus-AM, com 25, completam a zona de classificação.

Com dois jogos restantes para o fim da primeira fase, o Tubarão da Barra depende apenas de si para se classificar. No domingo, 19, o Ferroviário enfrenta o Manaus-AM, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), às 16 horas, e precisa vencer o confronto para não depender de nenhum outro resultado na última rodada, contra o Floresta.

Em caso de vitória, o Ferrão ultrapassa a equipe amazonense na tabela e entra em definitivo no G-4 do Grupo A, chegando para a partida diante do Floresta, atual oitavo colocado com 17 pontos, precisando de um triunfo simples para ir ao quadrangular da segunda fase da Série C.

Uma derrota ou um empate diante do Manaus-AM, no entanto, deixa a equipe comandada por Anderson Batatais em situação complicada. O Coral passaria a não depender apenas de si e teria que, além de vencer o Floresta na última rodada, torcer por tropeços de Volta Redonda-RJ, Botafogo-PB, Tombense-PB e Paysandu-PA.

No primeiro turno, o Ferroviário derrotou os amazonenses por 1 a 0, com gol de Reinaldo, no estádio Vovozão, sede do Ceará. Na ocasião, o Ferrão assumiu a liderança do Grupo A, mas não conseguiu vencer nas rodadas seguintes. Foram sete partidas sem um triunfo, com seis empates e uma derrota, sequência que foi quebrada com a goleada diante do Paysandu-PA.



