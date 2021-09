Mauri destaca união do grupo como trunfo para o Ferroviário na reta final da Série C

O meio-campista foi um dos destaques na goleada por 5 a 1 diante do Paysandu, na última rodada, com dois gols marcados

O Ferroviário segue se preparando para o duelo contra o Manaus-AM, que acontece neste domingo, 19, às 16 horas, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), pela 17ª rodada da Série C. Atualmente na quinta colocação, com 23 pontos, O Tubarão da Barra depende apenas de si para garantir a classificação para a segunda fase da Terceirona, mas para isso, precisa vencer o duelo contra a equipe amazonense.

Autor de dois gols na goleada por 5 a 1 diante do Paysandu-PA, na última rodada, o meio-campista Mauri foi um dos destaques da partida na estreia de Anderson Batatais, novo treinador da equipe.

"Fui agraciado com essa oportunidade de fazer dois gols, que foram importantes para nos deixar na briga (pela classificação para a 2ª fase). Não foi só eu. Gosto de enfatizar que foi o clube e os jogadores que me ajudaram. Quem construiu tudo foi a comissão técnica e os meus companheiros."

A vitória contra o Papão encerrou uma sequência de sete partidas seguidas do Coral sem triunfos na Série C. Para Mauri, a união do grupo foi fundamental para a retomada do Tubarão nessa reta final de competição.

"No futebol são 11, fora os que estão no banco e não foram relacionados. Todos ajudam. Não é só os 90 minutos do jogo, tem toda uma semana de preparação. Estamos todos juntos, focados para conquistar essa classificação."



